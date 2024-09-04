巴黎殘奧｜全家撐場 穿鞋意外受傷阻發揮 謝佩婷馬術盛裝舞步個人賽排15(中國香港殘疾人奧委會)

巴黎殘奧馬術盛裝舞步個人賽第一級周二舉行，第四度出戰殘奧的香港殘疾人馬術隊成員謝佩婷（Natasha）獲得66.833分，在22名參賽選手中以第15名完成賽事。未能一圓殘奧上台領獎的夢想，她2012倫敦殘奧獲得14名、2016里約奧運得第23名、東京奧運則是第16名。 謝佩婷第一個出賽全家總動員撐場 27歲的謝佩婷夥拍馬匹馬會雋姬（Jockey Club Juno’s Whispering Angel）第一個出賽，會不會影響她出場的情緒？她賽後說：「我對何時出場，沒有所謂。」這次她擁有龐大的應援團隊，「爸爸、媽媽、姑媽、細佬都有來！我很多謝他們的支持。」他們全家會在巴黎玩幾天，9月9日才回港。

謝佩婷透露背部好痛影響發揮 談到這次的表現，謝佩婷透露背部好痛，影響發揮，「之前在香港穿鞋的時候，弄傷背部的神經線和肌肉。」她最後慨嘆馬術運動要拿獎牌，真的非常困難！ 謝佩婷是個早產嬰兒，患先天性腦癱瘓和活動功能障礙。學過騎馬的父母，萬萬想不到女兒，也從馬術找到自己的一片天地。謝佩婷訓練時不時受傷，鞍前馬後的謝生和謝太，原來也傷痕纍纍。皆因，馬術運動裝備又多又重，而且要準備多幾套，以備不時之需。謝父腰傷背痛，近年由媽媽充當「搬運工」的角色。

參與馬術運動本已費用不菲，加上國際賽備戰要數月之久，所花體力、財力之巨，可想而知。這次巴黎殘奧，謝佩婷改變了備戰策略，縮短訓練時間，以更充沛體能應付大賽。可惜，人算不如天算，一次穿鞋的小意外，導致背部不適影響發揮。 雖然今次參賽未能一嘗獎牌夢，但謝佩婷的名次已較上屆東京殘奧進步了1名，她賽後亦表示已盡力和做好本份，很享受今次參賽機會，希望未來能繼續於馬術方面發展。 原文刊登於 Yahoo 體育