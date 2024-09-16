巴黎殘奧｜李家超讚揚運動員遇強越強　在國際舞台說好香港故事

行政長官李家超表示，政府一直支持殘疾運動員發展，政府於本財政年度投放在推動殘疾人士體育發展的預算開支超過1.3億港元，較5年前增加超過四成。
巴黎殘奧中國香港代表團返港歡迎儀式，早上於馬鞍山體育館舉行。李家超致辭時表示，港隊今屆殘奧共派出23名運動員出戰8個項目，合共取得3金4銀1銅成績，亦在多達16個比賽項目躋身八強，認為各健兒都有出色表現。
李家超說，各名運動員跨越身體局限，在競技場上奮力拼搏，展現百折不撓的體育精神，向世界展示遇強越強的香港精神，在國際舞台上說好香港故事，他又向港隊代表頒發表揚狀。
中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻表示，港隊於今屆殘奧拼盡全力，拼出香港精神，認為參賽的全部23名運動員都是人生大贏家，克服自身障礙，本身已是感人的勵志故事。
多名港隊運動員出席儀式，在殘奧硬地滾球項目奪得兩金的何宛淇在分享時說，在運動場上都有高高低低，要記著自己為何想做運動員及為何想走上殘奧舞台，是希望能以有限制的身體，告訴大家，即使身體有困難都可勇於追夢，並希望以自身故事鼓勵大家。
而最後一次參與殘奧，在羽毛球項目奪得銀牌的陳浩源就表示不捨，他感謝政府購入殘奧轉播權，提到看到的片段當中，見到最多的就是運動員的汗水和淚水，覺得很感觸，因為運動員要付出120%的努力，才會在領獎時激動落淚，即使下屆沒有自己參賽，希望其他運動員可以繼續感動巿民。
原文刊登於 香港電台