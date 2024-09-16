行政長官李家超表示，政府一直支持殘疾運動員發展，政府於本財政年度投放在推動殘疾人士體育發展的預算開支超過1.3億港元，較5年前增加超過四成。 巴黎殘奧中國香港代表團返港歡迎儀式，早上於馬鞍山體育館舉行。李家超致辭時表示，港隊今屆殘奧共派出23名運動員出戰8個項目，合共取得3金4銀1銅成績，亦在多達16個比賽項目躋身八強，認為各健兒都有出色表現。

巴黎殘奧｜李家超讚揚運動員遇強越強 在國際舞台說好香港故事

李家超說，各名運動員跨越身體局限，在競技場上奮力拼搏，展現百折不撓的體育精神，向世界展示遇強越強的香港精神，在國際舞台上說好香港故事，他又向港隊代表頒發表揚狀。 中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻表示，港隊於今屆殘奧拼盡全力，拼出香港精神，認為參賽的全部23名運動員都是人生大贏家，克服自身障礙，本身已是感人的勵志故事。