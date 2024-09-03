巴黎殘奧｜港隊何宛淇硬地滾球女子BC3級奪金　陳浩源羽毛球男單WH2組摘銀（有片）

巴黎殘奧會，港隊硬地滾球代表何宛淇，在女子BC3級決賽，以4：2 擊敗澳洲選手，取得金牌，亦為港隊在今屆殘奧奪得第2面金牌。港隊代表陳浩源在羽毛球男單WH2級摘銀。令港隊以2金3銀1銅，升上獎牌榜第24位。特首李家超祝賀何宛淇、陳浩源及教練團隊。何宛淇奪金將獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金150萬元，陳浩源則獲75萬元。

現時世界排名第2位的何宛淇在金牌戰初段有穩定發揮，多次將自己的藍色球貼近白色目標球，頭兩局以4：0大幅領先，雖然對手在最後兩局各得1分，但無阻何宛淇成功奪冠，首次站上殘奧頒奬台。何宛淇在賽後感謝市民、作為輔助人員的丈夫、家人及教練，指這面金牌不只是屬於自己，是屬於身邊所有幫過她的人，甚至是大家。