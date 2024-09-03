巴黎殘奧｜港隊何宛淇硬地滾球女子BC3級奪金　陳浩源羽毛球男單WH2組摘銀（有片）

巴黎殘奧會，港隊硬地滾球代表何宛淇，在女子BC3級決賽，以4：2 擊敗澳洲選手，取得金牌，亦為港隊在今屆殘奧奪得第2面金牌。港隊代表陳浩源在羽毛球男單WH2級摘銀。令港隊以2金3銀1銅，升上獎牌榜第24位。特首李家超祝賀何宛淇、陳浩源及教練團隊。何宛淇奪金將獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金150萬元，陳浩源則獲75萬元。
現時世界排名第2位的何宛淇在金牌戰初段有穩定發揮，多次將自己的藍色球貼近白色目標球，頭兩局以4：0大幅領先，雖然對手在最後兩局各得1分，但無阻何宛淇成功奪冠，首次站上殘奧頒奬台。何宛淇在賽後感謝市民、作為輔助人員的丈夫、家人及教練，指這面金牌不只是屬於自己，是屬於身邊所有幫過她的人，甚至是大家。
行政長官李家超向何宛淇和她的教練致以衷心祝賀。李家超說，何宛淇憑豐富經驗，在比賽發揮超卓水準，展現不會放棄的過人毅力，他和全港市民都為何宛淇的精彩表現感到鼓舞和自豪，祝願硬地滾球隊在之後的賽事再創佳績，為港爭光。
陳浩源稱未能發揮百分百水平
陳浩源在男子單打WH2組決賽，直落兩局10：21，不敵日本球手梶原大暉。梶原大暉在第一局初段打出一段7：0攻勢，陳浩源調整狀態後，雖然一度追至6：11，不過首局最終輸10：21。第二局中後段梶原大暉逐漸拉開比數，陳浩源再輸一局10：21，為港隊取得一面銀牌。
陳浩源賽後表示，梶原大暉是目前最好的選手及準備充足，自己反而受環境及裁判等外來因素影響，未能發揮百分百水平，但仍對取得銀牌感到開心。39歲的陳浩源在巴黎殘奧後將會退役，他表示賽前腰部痛楚導致不能轉身，經過物理治療師紓緩、針灸及食藥才能作賽。
李家超祝賀陳浩源奪得銀牌，讚揚他在比賽中展現精湛球技和頑強鬥志，最終實現自己希望成績較上屆殘奧會有所進步的目標，奪得銀牌是實至名歸。李家超表示，港隊接連在今屆殘奧會傳來好消息，令他和全港市民都感到振奮和自豪。