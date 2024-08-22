巴黎殘奧｜禁選手展露五環紋身　違者取消資格　發言人：唔准利用身體賣廣告

不少運動員是紋身愛好者，喜歡將有意義的事紋在身上做紀念，所以有不少出戰過奧運的運動員都會將「五環」紋上身，證明自己參與過這項體壇盛事。不過，對於8月28日開鑼的巴黎殘奧選手，要切記不能展示「五環」紋身，否則很可能失去比賽資格。

國際殘疾人奧委會明文禁止選手透過身體達到商業目的

原來，國際殘疾人奧委會明文禁止，選手在比賽中透過身體達到商業目的，而五環標誌正是其中之一，間接宣傳了「奧運」。大家或感不解，何以剛過去的巴黎奧運，何詩蓓肩上的五環紋身，又沒有受罰？皆因，國際殘奧會獨立於國際奧委會，有一套自己的選手行為標準。國際殘奧會發言人表示：「任何形式的身體賣廣告是不容允的，包括五環。」

英國游泳好手佳格（Josef Craig）在2012年出戰過倫敦殘奧後，就將「五環」紋上身。不過在2016年，他參加國際殘奧委會歐洲游泳錦標賽男子S8級100米自由泳時被發現左胸有五環紋身，因而遭取消資格。為了順利參加2016年里約殘奧，佳格要改紋身，在胸口印上英國國旗而遮蓋「五環」，結果在S8級100自摘銅。