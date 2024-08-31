巴黎殘奧｜阿富汗選手助國際難民隊摘史上首獎　冀祖國女性獲自由

莎基雅來自阿富汗，天生缺少左前臂，先天缺陷未阻她成為運動員的決心。莎基雅11歲起偷偷在老家Herat一間健身房偷偷練習跆拳道。2021年8月塔利班奪取政權後，當地女性權利更遭剝削。本來在備戰奧運的莎基雅，有被處決之險，在國際營救下撤離阿富汗，成功參加2020東京奧運，但未有獲獎。

繼2016里約殘奧、2020東京殘奧後，國際難民隊今年第3度參賽，合共派出8名選手出戰巴黎殘6個項目。周四女子K44跆拳道47公斤以下銅牌戰，25歲的莎基雅（Zakia Khudadadi）因對手臨時退賽，不戰而勝，獲得難民隊史上首面殘奧獎牌。

東京奧運後定居法國

東京奧運後，莎基雅定居法國。3年後在巴黎殘奧，莎基雅在自己的「第二個家」主場出賽，巴黎大皇宮（Grand Palais）場內的觀眾都為她加油，結果她不負眾望，成為殘運史上首位難民隊獎牌得主：「這個獎牌對我意義非凡，我永遠不會忘記這一天。我把它送給所有阿富汗女性，以及全世界難民。希望全世界的女性、難民，都能有平等、自由的日子。」

莎基雅的教練是2016里約跆拳道銀牌得主妮雅利（Haby Niare)，她說：「莎基雅的表現太神奇，我無可挑剔。整個訓練過程很艱辛，她期間受盡傷患折磨，這幾年要學很多東西，但她從未忘卻自己的目標。她值得我們學習。」