巴黎殘奧｜陳浩源勁敵梶原大暉連贏122場　克服創傷成就「輪羽王」

梶原大暉

日本「棒球少年」梶原大暉（Kajiwara Daiki）初中時遇上車禍截肢，職棒夢碎，當刻感到絕望無助，直至升上高中遇上羽毛球，改變人生。2021年首戰東京殘奧，即連挫輪椅羽球壇「絕代雙驕」港將陳浩源及韓國金正俊，主場摘金，自此開拓自己的「輪羽王朝」，3年以來戰無不勝，迄今錄得122連勝紀錄。來到巴黎，這位世界「一哥」揚言比3年前更強，爭取衛冕志在必得。 昔日輪椅羽毛球壇由金正俊獨大，陳浩源緊隨其後，大部分國際賽金牌都是他們兩人之爭，不過這個「二頭馬車」局面在東京殘奧被梶原大暉打破。當時世界排名第2的陳浩源在小組賽唯一敗仗對手正是19歲的梶原，以至未能以全勝姿態直入4強，只能出線8強再晉級，結果陳浩源在準決賽碰上時任「世一」金正俊，力戰憾敗無緣決賽，最後摘銅而回。至於梶原大暉就過關斬將，決賽擊敗金正俊封王，從而開啟「贏到開巷」模式，2022及2024年兩奪世錦賽冠軍，攀升世界第一寶座，也成為了陳浩源的最大剋星。

本希望有一天成為職棒手 出生於福岡市的梶原由小學三年級開始就投入棒球運動，中學時代更以王牌投手姿態出戰全國賽，然而中二那年夏年遭遇車禍，右腿截肢，此後以輪椅代步：「我至今還記得事故發生的那一刻。當時我踩着單車，與一輛貨車相撞，被捲入車底，送往醫院，之後幾個星期陷入昏迷，當我醒來的時候，右腿已經被截肢了。」 梶原憶起當年意外仍心有餘悸。一次車禍，令他失去右腿，也失去了夢想：「我從小就努力打棒球，希望有一天成為職棒手，但一切都化為烏有，我感到非常絕望。」儘管經過七個月的康復期後，梶原返回棒球隊，還以得分手身份坐在後備席，但已無法再於綠茵場上盡情奔跑追夢。

盼用自身經歷鼓勵同途人 梶原大暉後來升上高中，一次偶然機會去了家附近一間健身室，看到日本輪椅羽毛國家隊代表，成為他人生轉捩點：「我覺得他們控制輪椅的方式棒極了，我第一眼就愛上。」梶原坦言以往只曾在體育課堂接觸過羽毛球，還要兼顧輪椅移動，轉項起步十分困難，幸而他本身有捧球底子，揮捧與揮拍有點相似，加上練習棒球時期鍛鍊出體能及鬥志，激發出「輪羽」潛能，2019年以高中生身分在丹麥國際賽包辦單打及雙打冠軍，贏得首個國際獎項，翌年被日本隊重點培訓，2021年就登上奧運冠軍寶座。

從東京殘奧開始，直至巴黎殘奧第一場小組賽，梶原大暉在正式比賽的連勝紀錄累積至122場：「3年，看似漫長，其實短暫。這3年間，我每天都要面對艱苦的訓練。但我比3年前更為強大，技術和身體各方面都有明顯改善。我來到巴黎，除希望單打、雙打俱能奪金，更盼用自身經歷鼓勵同途人。」 原文刊登於 Yahoo 體育