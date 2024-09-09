巴黎殘奧｜香港隊陳浩源、陳睿琳持旗進場 法國選手吹熄聖火後以派對結束（有片）

法國硬地滾球選手奧伯特吹熄聖火燈內火種，位於杜樂麗花園的聖火盤，聖火同時熄滅，代表巴黎殘奧畫上句號。隨著電子音樂表演開始，閉幕禮進入派對時刻。

巴黎殘奧閉幕禮在法蘭西體育場舉行，文藝表演以盛大派對為主題，表揚運動員的成就，共有大約8500名表演者參與演出。

在進場儀式，中國國家隊由田徑代表邸東東和游泳代表蔣裕燕持旗，香港隊就由羽毛球代表陳浩源和游泳代表陳睿琳擔任旗手。

國際殘疾人奧委會主席帕森斯，在宣布閉幕時形容，今屆比賽是有史以來最壯觀的一屆殘奧，為今後的賽事樹立了標竿，同時號召運動員參與4年後的洛杉磯殘奧。帕森斯之後把殘奧會旗幟，交到洛杉磯市長巴斯手上，象徵殘奧會主辦權完成交接。

而閉幕禮在法國運動員吹熄聖火火種後，在派對氣氛中完結。