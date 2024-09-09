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體育
2024-09-09 10:13:00

巴黎殘奧｜香港隊陳浩源、陳睿琳持旗進場 法國選手吹熄聖火後以派對結束（有片）

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法國硬地滾球選手奧伯特吹熄聖火燈內火種。（路透社）

法國硬地滾球選手奧伯特吹熄聖火燈內火種。（路透社）

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巴黎殘奧閉幕禮在法蘭西體育場舉行，文藝表演以盛大派對為主題，表揚運動員的成就，共有大約8500名表演者參與演出。

法國硬地滾球選手奧伯特吹熄聖火燈內火種，位於杜樂麗花園的聖火盤，聖火同時熄滅，代表巴黎殘奧畫上句號。隨著電子音樂表演開始，閉幕禮進入派對時刻。

巴黎殘奧｜香港隊由羽毛球代表陳浩源和游泳代表陳睿琳閉幕禮擔任旗手。（中國香港殘疾人奧委會提供） 巴黎殘奧｜聖火熄滅後，電子音樂表演開始，閉幕禮進入派對時刻。（路透社） 巴黎殘奧｜閉幕禮在法國運動員吹熄聖火火種後，在派對氣氛中完結。（法新社）

在進場儀式，中國國家隊由田徑代表邸東東和游泳代表蔣裕燕持旗，香港隊就由羽毛球代表陳浩源和游泳代表陳睿琳擔任旗手。

國際殘疾人奧委會主席帕森斯，在宣布閉幕時形容，今屆比賽是有史以來最壯觀的一屆殘奧，為今後的賽事樹立了標竿，同時號召運動員參與4年後的洛杉磯殘奧。帕森斯之後把殘奧會旗幟，交到洛杉磯市長巴斯手上，象徵殘奧會主辦權完成交接。

而閉幕禮在法國運動員吹熄聖火火種後，在派對氣氛中完結。

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閉幕禮電子音樂主題是浪潮之旅

五位法國殘奧選手將裝著火種的聖火燈傳遞後，由坐在輪椅上的奧伯特將火種吹熄，之後閉幕式最後環節，主題浪潮之旅的電子音樂表演開始。24位法國著名的電子音樂藝術家，包括有電音之父之稱的雅爾，透過打碟和混音技巧，配合現場的燈光和煙火效果，呈現了巴黎夜生活的風尚，閉幕式也在派對氣氛中完結。

原文刊登於 香港電台

巴黎殘奧獎牌榜，中國以94金列第1，香港隊以3金4銀1銅列32位。

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閉幕禮電子音樂主題是浪潮之旅

五位法國殘奧選手將裝著火種的聖火燈傳遞後，由坐在輪椅上的奧伯特將火種吹熄，之後閉幕式最後環節，主題浪潮之旅的電子音樂表演開始。24位法國著名的電子音樂藝術家，包括有電音之父之稱的雅爾，透過打碟和混音技巧，配合現場的燈光和煙火效果，呈現了巴黎夜生活的風尚，閉幕式也在派對氣氛中完結。

原文刊登於 香港電台

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