巴黎殘奧｜香港隊陳浩源、陳睿琳持旗進場 法國選手吹熄聖火後以派對結束（有片）

巴黎殘奧閉幕禮在法蘭西體育場舉行，文藝表演以盛大派對為主題，表揚運動員的成就，共有大約8500名表演者參與演出。
法國硬地滾球選手奧伯特吹熄聖火燈內火種，位於杜樂麗花園的聖火盤，聖火同時熄滅，代表巴黎殘奧畫上句號。隨著電子音樂表演開始，閉幕禮進入派對時刻。
在進場儀式，中國國家隊由田徑代表邸東東和游泳代表蔣裕燕持旗，香港隊就由羽毛球代表陳浩源和游泳代表陳睿琳擔任旗手。
國際殘疾人奧委會主席帕森斯，在宣布閉幕時形容，今屆比賽是有史以來最壯觀的一屆殘奧，為今後的賽事樹立了標竿，同時號召運動員參與4年後的洛杉磯殘奧。帕森斯之後把殘奧會旗幟，交到洛杉磯市長巴斯手上，象徵殘奧會主辦權完成交接。
而閉幕禮在法國運動員吹熄聖火火種後，在派對氣氛中完結。
閉幕禮電子音樂主題是浪潮之旅
五位法國殘奧選手將裝著火種的聖火燈傳遞後，由坐在輪椅上的奧伯特將火種吹熄，之後閉幕式最後環節，主題浪潮之旅的電子音樂表演開始。24位法國著名的電子音樂藝術家，包括有電音之父之稱的雅爾，透過打碟和混音技巧，配合現場的燈光和煙火效果，呈現了巴黎夜生活的風尚，閉幕式也在派對氣氛中完結。
原文刊登於 香港電台
閉幕禮電子音樂主題是浪潮之旅
五位法國殘奧選手將裝著火種的聖火燈傳遞後，由坐在輪椅上的奧伯特將火種吹熄，之後閉幕式最後環節，主題浪潮之旅的電子音樂表演開始。24位法國著名的電子音樂藝術家，包括有電音之父之稱的雅爾，透過打碟和混音技巧，配合現場的燈光和煙火效果，呈現了巴黎夜生活的風尚，閉幕式也在派對氣氛中完結。
原文刊登於 香港電台