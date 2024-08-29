巴黎殘奧｜馬克龍宣布開幕　陳浩源和王婷莛任持旗手帶領香港隊進場（有片）

巴黎殘疾人奧運會開幕。巴黎奧組委主席埃斯坦蓋致辭時表示，歡迎全球人士參與今次盛事，亦寄語運動員全力以赴、突破限制，又形容運動員未來兩星期會進行一場大革命，比賽時將不可能變成可能。

國際殘疾人奧委會主席帕森斯說，世上有很多不同的意見，希望奧運會和殘奧會能令大家都相信世界是可以團始一致。 法國總統馬克龍之後宣布巴黎殘奧會正式開幕。 整個開幕禮歷時超過3個半小時，重頭戲燃點聖火環節，手持聖火的火炬手接力由協和廣場跑到杜樂麗花園，最後由5名法國殘奧運動員一齊燃點，聖火盆亦緩緩升起。