巴黎殘奧｜馬克龍宣布開幕　陳浩源和王婷莛任持旗手帶領香港隊進場（有片）

巴黎殘疾人奧運會開幕。巴黎奧組委主席埃斯坦蓋致辭時表示，歡迎全球人士參與今次盛事，亦寄語運動員全力以赴、突破限制，又形容運動員未來兩星期會進行一場大革命，比賽時將不可能變成可能。
國際殘疾人奧委會主席帕森斯說，世上有很多不同的意見，希望奧運會和殘奧會能令大家都相信世界是可以團始一致。 法國總統馬克龍之後宣布巴黎殘奧會正式開幕。 整個開幕禮歷時超過3個半小時，重頭戲燃點聖火環節，手持聖火的火炬手接力由協和廣場跑到杜樂麗花園，最後由5名法國殘奧運動員一齊燃點，聖火盆亦緩緩升起。
中國隊派284運動員出戰巴黎殘奧
巴黎殘奧開幕禮在本港時間凌晨2時開始，由一段短片揭開序幕，影片中法國殘疾人游泳選手駕駛一輛被吉祥物「弗里吉」公仔包圍著的的士，接載幾名運動員到協和廣場，緊接著進行一連串的鋼琴、歌舞表演，部份表演者本身亦是殘疾人士。 各代表團之後按英文名稱的次序進場，他們從香榭麗舍大道巡遊後，進入協和廣場。
中國代表團由男子舉重運動員齊勇凱和女子輪椅擊劍運動員辜海燕擔任持旗手；國家隊今屆派出284名運動員參加19個大項、302個小項的賽事。
中國香港代表團就由男子羽毛球選手陳浩源，以及女子乒乓球運動員王婷莛擔任持旗手；港隊今屆派出23名運動員出戰8個項目，當中最年輕的運動員年僅14歲。 中國澳門代表團就由唯一的參賽者、跳遠田徑運動員趙巧莉擔任持旗手。
原文刊登於 香港電台