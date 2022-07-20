巴黎聖日耳門征日 MNM首戰鬥前鋒

法國球星基利安麥巴比今夏宣布續約留隊後，新季與尼馬及美斯，繼續MNM組合，為法甲班霸巴黎聖日耳門(PSG)打江山。球隊由今天起，6天內3戰日職球隊作季前熱身，第一擊將在東京國立競技場鬥去屆日職盟主川崎前鋒(開賽時間18:30)。

PSG今夏辭退普捷天奴，由前里爾法甲冠軍教頭加提走馬上任，今次日本之旅，球會重金從葡超簽入的葡萄牙守將紐奴文迪斯及中場域天拿亦有隨隊。對手川崎前鋒今屆聯賽穩守三甲；但因日本國家隊正應付東亞錦標賽，守將山根視來、谷口彰悟及中場脇坂泰斗均會缺陣，但陣中仍有巴西前鋒李安度達米奧、馬仙奴，以及老牌日本前鋒家長昭博，攻力不容忽視。

美斯日前在賽前記招說：「有一段日子沒有來日本，我們知道這裡的球迷很好，每次見到大球會來訪踢季前賽都歡欣雀躍。」PSG之後會再鬥浦和紅鑽及大阪飛腳，然後返法國備戰本月31日鬥南特的法冠盃。

