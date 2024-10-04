廣西米蘭打吡名宿賽賽前兩日突取消　「上級部門要求叫停」

廣西南寧原定於周六（5日）晚上舉行的2024米蘭打吡傳奇賽，昨日（3日）突然宣布比賽取消。主辦單位公告指，「接獲上級有關部門通知必須叫停」，取消比賽並非主辦方、AC米蘭及國際米蘭所願，所有買了門票的球迷可以申請退票，但名宿見面會如常舉行，目前卡卡、辛尼迪等名宿皆已抵達南寧。

傳主辦方未報備官方 內媒體記斥「低級錯誤」 微博有內媒體育記者披露，賽事取消「居然是(主辦方)因為沒有照程序進行報備，這就尷尬了，這錯誤也太低級了吧。」網傳圖片顯示，廣西足球協會在8月下達了通知，該賽事沒有按照國家體育總局及中國足協規定進行報備，對其進行嚴格監督管理。

名宿見面會如常舉行 主辦單位昨日突發布取消比賽的公告，稱：「原定於10月5日在南寧舉行的『2024米蘭德比傳奇賽』接上級有關部門通知必須叫停，這一決定並非主辦方與雙方俱樂部所願，但作為主辦方，我們必須遵循相關部門規定。」主辦單位向球迷道歉，比賽門票可以退款：「所有線上上管道已購票的球迷可以通過原購票管道申請免費退票，相關退票款將由票務平台處理完畢。同時，兩個俱樂部的傳奇球星見面會將照常進行。」AC米蘭及國際米蘭均稱仍按計劃出席其他活動。