張家朗何詩蓓當選體記最佳運動員　李慧詩成首位入選名人堂

2021年度香港體育記者協會最佳運動員選舉，因疫情關係，延至今日(23日)公布。其中在東京奧運奪得金牌的張家朗與兩面游泳獎牌的何詩蓓，分別獲得男、女最佳運動員。至於兩次在奧運為香港增添獎牌的單車代表李慧詩，亦獲選入為新增的體壇名人堂。

由香港體育記者協會主辦的香港體育記者協會最佳運動員選舉在今日舉行頒獎禮，在86名本地體育記者投票之下，於男女分別各13位運動員之中，張家朗以75票、而何詩蓓亦以71票當選為年度最佳運動員，二人獲得1.5萬元獎金及總值20萬元的禮品。而今年首度增設的體壇名人堂，首位入選的運動員是單車代表的李慧詩，以表揚她在過去25年對體壇的貢獻。

張家朗：這個獎是一個肯定

未能現身出席的張家朗，透過影片表示：「這個獎對我來說是一個肯定，接著的日子我都會繼續努力為港增光。」而何詩蓓表示：「多謝體育記者朋友投票給我，多謝大家一直以來對我的支持，特別是記者朋友去年在奧運期間馬不停蹄遊走各個場館報導香港隊的消息，辛苦大家了。未來我會繼續努力，爭取更多的突破。」

至於李慧詩就表示：「我希望大家不會將體壇名人堂當作終身成就獎，又或者運動員生涯的終點，因為運動員不只是一般職業，亦是一班追夢者的生活態度。環境不斷改變，但對夢想的執著和瘋狂是不變的。將來大家在體育新聞未必看到我的消息，若然記起和我一同經歷的比賽，希望這些回憶都會為忙碌和無力的你增添力量。」