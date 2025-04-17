張家朗江旻憓獲傑出運動員星中之星　港足蟬聯最佳隊伍

港協暨奧委會今日（17日）進行「2024年香港傑出運動員選舉」的頒獎禮，當中在巴黎奧運分別為香港贏得金牌的張家朗及江旻憓獲得星中之星的男女子運動員大獎，也是首次由劍擊代表包攬男女子大獎。而最佳運動隊伍，就由香港足球代表隊繼續獲獎。

2024年度的傑出運動員大獎在會展舉行頒獎，當中劍擊代表的張家朗及江旻憓分別獲得傑出男女運動員的「星中之星」大獎。去年巴黎奧運二人分別在男子花劍個人項目及女子重劍個人項目為香港首次贏下兩面奧運金牌。張家朗已連續4年贏得這個殊榮，而他同時也是傑出運動員及最佳運動組合的得主。而江旻憓則是首次獲星中之星的獎項。