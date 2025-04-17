張家朗江旻憓獲傑出運動員星中之星　港足蟬聯最佳隊伍

港協暨奧委會今日（17日）進行「2024年香港傑出運動員選舉」的頒獎禮，當中在巴黎奧運分別為香港贏得金牌的張家朗及江旻憓獲得星中之星的男女子運動員大獎，也是首次由劍擊代表包攬男女子大獎。而最佳運動隊伍，就由香港足球代表隊繼續獲獎。
2024年度的傑出運動員大獎在會展舉行頒獎，當中劍擊代表的張家朗及江旻憓分別獲得傑出男女運動員的「星中之星」大獎。去年巴黎奧運二人分別在男子花劍個人項目及女子重劍個人項目為香港首次贏下兩面奧運金牌。張家朗已連續4年贏得這個殊榮，而他同時也是傑出運動員及最佳運動組合的得主。而江旻憓則是首次獲星中之星的獎項。
歐鎧淳崔浩然任奧林匹克大使
至於團體獎項方面，香港男子足球代表隊蟬聯最佳隊伍，剛贏得羽毛球亞錦賽混雙冠軍的鄧俊文、謝影雪，就獲最佳運動組合，同獲得最佳組合，還有男子花劍隊及巴黎殘奧會金牌的硬地滾球組合何宛淇及謝德樺。
另外今日港協亦公布，委任游泳代表的歐鎧淳及劍擊的崔浩然作為港協首屆的「奧林匹克大使」，加強宣揚奧林匹克精神。而香港男子冰球隊亦獲得「體育精神獎」，表揚球隊於比賽中展現的團隊精神和道德情操。
2024年度香港傑出運動員得獎名單
星中之星香港傑出男運動員：
張家朗（劍擊）
星中之星香港傑出女運動員：
江旻憓（劍擊）
香港傑出男運動員：
張家朗（劍擊）、石偉雄（體操）、龍子健（殘疾人硬地滾球）、黃鎮廷（乒乓球）、黃澤林（網球）
香港傑出女運動員：
江旻憓（劍擊）、劉慕裳（空手道）、何宛淇（殘疾人硬地滾球）、何詩蓓（游泳）、杜凱琹（乒乓球）
香港最佳運動隊伍：
香港男子足球代表隊
香港最佳運動組合：
鄧俊文／謝影雪（羽毛球混合雙打）、張家朗／蔡俊彥／李逸朗／梁千雨（劍擊男子花劍團體）、何宛淇／謝德樺（殘疾人硬地滾球混合BC3級雙人賽隊伍）