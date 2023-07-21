張帥因誤判棄賽︱匈牙利網球手次圈出局後拍片致歉(有片)

在匈牙利的網球大獎賽中，中國球手的張帥在面對東道主球手杜芙（Amarissa Toth）的比賽，因為球證的誤判而引發的風波。杜芙在次圈出局後，透過賽事的社交媒體道歉及解釋。

世界排名只有548的杜芙，在次圈面對烏克蘭的拜杜爾（Kateryna Baindl），結果以3:6及1:6，直落兩盤被淘汰。杜芙賽後亦在賽會的社交媒體上回應張帥的事件。她表示：「我沒想到我第一場WTA主賽圈的勝利會造成這樣的風波。我對這事的發生感到非常抱歉，我對張帥作為球手和作為一個人都很尊重。我從沒有不尊重、傷害或令人傷感的企圖，更不用說是張帥。我的情感因為比賽而激動起來。我只專注於網球，我不希望以這樣取勝。我希望未來會有機會與張帥坐下再談，以及告訴她以這樣結束比賽我感覺有多不好。」

20歲的杜芙，過去較多參與等級較次的國際網球協會（ITF）巡迴賽，因此在職業的WTA賽事中首次在主賽圈上陣。

在次圈比賽，杜芙對手的拜杜爾亦有回應，她指：「今日，他們很公正。我希望他們保持公正，以及張帥可以舒服一點。」她續說：「希望她會感覺好轉，我們希望看到她回來。她是個很出色的球手，非常值得尊重的一個好人。還有很多需要跟她學習，我們應該對大家保持着尊重。」

女金鋼批球證不應再當泥地裁判

女子網球名將，「女金鋼」娜華蒂露娃（Martina Navratilova）亦說事件表態，她在Twitter批評，賽事的球證不應該再擔任泥地賽的球證，也指杜芙的體育精神。而除此之外，媒體亦指出在張帥退賽後，遭到主場的匈牙利球迷取笑及柴台，也成為WTA事後作出批評的原因。