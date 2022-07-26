強鋒陣鬥祖雲達斯 巴塞展攻力

剛在「國家打吡」打敗皇家馬德里的巴塞隆拿，繼續今夏美國之旅；將於香港時間明早(27/7 08:00)，在達拉斯迎戰意甲「老婦人」祖雲達斯，估計兩軍俱會排出最強前鋒組合出場。至於皇馬跟CF阿美利加交鋒，爭取今夏首勝。

巴塞上仗鬥皇馬，即以加盟不久的羅拔利雲度夫斯基擔正，並由另一新兵拉芬夏比洛尼及法迪輔助攻堅；下半場改由奧巴美揚、奧士文丹比利及迪比等鋒將先後出場。沙維賽後點名大讚拉芬夏及「羅拔仔」，而球隊今場亦會分成兩隊陣容，主力大約踢45至60分鐘，迎戰祖雲達斯，爭美國之旅3連勝。巴塞另一焦點是拒絕離隊的法蘭基迪莊，沙維上仗鬥皇馬的下半場，派其上陣踢中堅，令人聯想到是球會的「心理戰」，以說服他離隊投曼聯，以騰出薪酬空間添新兵。但沙維否認該說法，並謂：「法蘭基？我沒有向他傳遞訊息，我們交談，並很欣賞他；對我來說，他是重要一員，但當然亦有經濟考慮。他踢中堅為球隊建樹多，我滿意他在這位置的演出。」據報巴塞將快將以5,100萬英鎊羅致西維爾的法國中堅祖利斯古迪。