強陣挽聲望 三獅激戰德軍

歐國聯繼續密密踢，香港時間周二深夜又上演大戰，由A3組的德國在安聯球場迎戰英格蘭(08/06 02:45)。主隊為報去年歐國盃敗辱，戰意必盛；不過「三獅兵團」英格蘭上仗表現不滯喪師匈牙利，今場必以最強陣容出擊，圖挽聲望。
今場將是英格蘭自2001年以來首次到訪慕尼黑，該隊當年在舊的奧運場館以5比1大破德國，不過領隊修夫基先警告英格蘭國家隊球迷，在當地要守規矩，以避免國家隊受負面影響。安聯球場約3千5百張客隊門票早已售罄，但預計不少沒有球票在手的英迷，將會在賽前湧入巴伐利亞。他說：「我們只能帶出正面訊息，然後靠球迷自律。」比賽場內將會禁止售賣酒精飲品，但市內則沒有這項禁制。
前線組合變陣求勝
英格蘭今場當然希望可以集中精神應戰，該隊歐國聯首輪作客以0比1受挫匈牙利，錄得自去年歐國盃決賽互射12碼不敵意大利以來，首場敗仗；修夫基歸咎於天氣炎熱及球員疲累所致，今場將必定以最強陣容出戰，避免球隊錄得自2018年7月以來，國際賽首次連敗。上仗擔正的「新丁」查洛保雲及翼衛占士祖斯甸將會退回後備席，並由史達寧及布卡約沙卡頂上、基亞利殊代美臣蒙特輔助攻堅，史東斯復任正選跟哈利馬古尼及基爾獲加合組3中堅。箭頭仍續用哈利卡尼，而上仗坐冷板凳的譚美阿巴謙隨時候命，三獅陣容極具競爭力。
費歷克：看看可走多遠
對手德國上仗強陣出擊，結果僅憑中場甘美治入球，以1比1逼和主場的意大利，保住主帥費歷克上任以來10場不敗紀錄，但該隊去年歐國盃16強曾作客以0比2不敵英格蘭出局，今場在地頭出擊，當然希望雪恥。費歷克賽前對本月的歐國聯充滿期望，並說：「在世盃前有歐國聯比賽，正好看看我們能走多遠，然後在剩下的9至11月期間，還可看看己隊可以再做甚麼。」箭頭迪姆華拿上仗踢足全場，今場或由夏維斯擔正，新星盧卡斯尼美查，今場或受重用。