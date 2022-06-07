強陣挽聲望 三獅激戰德軍

歐國聯繼續密密踢，香港時間周二深夜又上演大戰，由A3組的德國在安聯球場迎戰英格蘭(08/06 02:45)。主隊為報去年歐國盃敗辱，戰意必盛；不過「三獅兵團」英格蘭上仗表現不滯喪師匈牙利，今場必以最強陣容出擊，圖挽聲望。

今場將是英格蘭自2001年以來首次到訪慕尼黑，該隊當年在舊的奧運場館以5比1大破德國，不過領隊修夫基先警告英格蘭國家隊球迷，在當地要守規矩，以避免國家隊受負面影響。安聯球場約3千5百張客隊門票早已售罄，但預計不少沒有球票在手的英迷，將會在賽前湧入巴伐利亞。他說：「我們只能帶出正面訊息，然後靠球迷自律。」比賽場內將會禁止售賣酒精飲品，但市內則沒有這項禁制。