彌勒山芒草行山路線｜經昂坪棧道享受大嶼美景

大嶼山除最高的鳳凰山、第二高的大東山外，彌勒山（Nei Lak Shan）人氣相對低，但風景及芒草不遜前二者。彌勒山望向鳳凰山見盡疊嶂層巒，而且經昂坪360救援徑（昂坪棧道）可瞰香港國際機場，盡顯大嶼山的優點。文︰山全部都係山 彌勒山 景點1︰天壇大佛及心經簡林 東涌乘嶼巴23號到昂坪，市集可作最後補給。沿昂平路向東南面行天壇大佛，天壇大佛為釋迦牟尼佛像，以青銅製作重250公噸，為香港電影《無間道III：終極無間》場景之一。在公廁旁右轉，約十分鐘到心經簡林，心經簡林是世界最大的戶外木刻佛經群，為國學大師饒宗頤的《摩訶般若波羅蜜多心經》墨寶，不難拍出以鳳凰山作背景的照片。

彌勒山景點2︰回望鳳凰山 回到涼亭旁路口，沿彌勒山郊遊徑在C1810左轉，不久沿右面小徑登彌勒山山頂。登山之路沒有樹蔭，斜度不低上完又上，維持平穩心跳及步速是上策。上至一片無名平地，左面為監測站，後望方見到鳳凰山壯闊一面，從這角度看鳳凰山景色可媲美航拍。小休後再往上走，左面為天壇大佛，後方為石壁水塘，視野廣闊。愈近山頂坡度愈高，慢慢走約2小時內到頂。751米的彌勒山望向香港國際機場及東涌一帶，飛機升降的速度像較了慢鏡似的。 彌勒山景點3︰轉向站近看360 下山有多個方法，原路折返回昂坪最快捷，又可往彌勒山轉向站再接回昂坪。筆者就經彌勒山轉向站經昂坪360救援徑（下稱昂坪棧道）往東涌。由彌勒山向北下山，部份位置斜度甚高又是浮沙碎石。選擇這方向下山，行山鞋是基本要求。約廿分鐘至30分鐘抵彌勒山轉向站，近距離與纜車拍照外，不時聽到纜車乘客打招呼叫「Hello」。

MIRROR熱門行山路線 Alton兩度打卡 昂坪棧道為興建昂坪360而設，由加拿大引入6匹騾仔協助運輸，4隻完工後回加拿大，餘下一男一女Dennie和Duffi於2005年起留在嘉道里農場。Dennie在2019年離世終年19歲，Duffi在2021年去世終年25歲。昂坪棧道是MIRROR成員間，最多人放上IG打卡的行山路線，邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）先後登上，體能出眾的Alton更曾兩度打卡，可見他鍾情此路線。說回救援徑，拍照後必須放好電話或相機，最好拉上拉鏈，以免跌在棧道木板罅，屆時「喊都喊唔返」。路窄令行山杖難以發揮100%功效，確保有足夠體能才選擇此路線下山，否則建議在轉向站往昂坪離開。

昂坪棧道落山不輕鬆 閘口後有打卡位起伏甚高，要與前後山友保持距離。冬天乾爽天氣下到訪，即使木板鋪設防滑物料，但仍有機會跣倒。至三號纜車轉向站接回正常石級下山，約半小時抵平地。東涌遊樂場設廁所，不需要則直接行到逸東邨，再行10至15分鐘抵東涌市中心結束行程。朋友體能好但愈行愈慢，落山後他即添備行山杖等裝備，直言輕視了昂坪棧道。