後備登場火速中三元 孫興民：足球很瘋狂

上屆以23球與穆罕默德沙拿分享英超金靴獎的孫興民，今屆首6場英超無入球，而剛戰更被貶後備；結果孫興民十分爭氣，在下半場中段換入後，僅花約13分鐘，便以3記妙絕射門，打破個人今屆入球荒兼完成個人在英超第3次帽子戲法，助熱刺6比2大炒李斯特城。在阿仙奴3比0挫賓福特重登榜首後，與曼城同得17分的熱刺，於聯賽榜分列第二及第三位。

賽前累計今屆英超17次射門仍交白卷的孫興民，卻是自2017年以來，首次以後備身份在英超入波。他賽後說：「感覺美妙，我難以置信(入波)，所有挫敗、失望及負面感覺一掃而空。足球有時很瘋狂，有時射極不入，有時入三球，今場已改變一切。我在困難時刻學懂很多，當機會來臨時，要更加努力。」

已30歲的「孫仔」在今仗59分鐘入替李察利臣，當時球隊領先3比2，他戰至73分鐘在禁區外先以右腳射入世界波，之後再在相近位置以左腳再建一功，最後接應賀積查治傳送，殺入禁區勁射埋齋，經VAR覆核判未有越位，入球有效。賽後有球迷指此子未有興奮地慶祝，似回應被領隊干地貶為後備而不快，但他說：「老實說，我有點情緒化。我感到自己之前的表現有負隊友及球迷的支持，他們一直在支持我。」

至於干地賽後表明，「孫仔」及今場亦有建功的王牌前鋒哈利卡尼，往後日子都可能輪換當後備。干地說：「未來12場比賽，我們在適當時候會作出輪換，我每一個誠實的決定都是希望贏波，令己隊球員在最佳狀態下，為球隊踢出最佳表現。」