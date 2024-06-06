後安達臣年代 港足主場今鬥伊朗

篤定出局的中國香港足球代表隊，在今晚的2026世盃外亞洲區次階段分組賽E組中，將於香港大球場迎戰亞洲勁旅伊朗，今場亦是安達臣(Jorn Andersen)早前辭任港足主帥後，由暫代教頭盧斯爾(Wolfgang Luisser)帶隊的首戰。港足大軍今次因球員合約問題，多名主力未有入選，但在自由身的史提芬彭利拿(Stefan Pereira)堅持披甲，加上以安永佳為首的4名中超兵在陣下，期望能踢出拚勁及最佳表現，向伊朗施加最大壓力。(6月6日20:00開賽、港台TV32直播)

港足目前在小組4戰1和3負，僅曾於去年尾主場對土庫曼打和1比1，搶得1分，但作客伊朗則吞4蛋。現時世界排名157位的港足，對比排名20位的伊朗，實力差距明顯；更麻煩是包括梁諾恆、張憙延、顏樂楓、林衍廷、余在言及林樂勤等隊員，均因球季結束去向未明，暫未落班影響保險等問題，今場未被選上，影響不小。