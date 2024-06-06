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體育
2024-06-06 04:29:50
日報

後安達臣年代 港足主場今鬥伊朗

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中國香港足球代表隊

篤定出局的中國香港足球代表隊，在今晚的2026世盃外亞洲區次階段分組賽E組中，將於香港大球場迎戰亞洲勁旅伊朗，今場亦是安達臣(Jorn Andersen)早前辭任港足主帥後，由暫代教頭盧斯爾(Wolfgang Luisser)帶隊的首戰。港足大軍今次因球員合約問題，多名主力未有入選，但在自由身的史提芬彭利拿(Stefan Pereira)堅持披甲，加上以安永佳為首的4名中超兵在陣下，期望能踢出拚勁及最佳表現，向伊朗施加最大壓力。(6月6日20:00開賽、港台TV32直播)

港足目前在小組4戰1和3負，僅曾於去年尾主場對土庫曼打和1比1，搶得1分，但作客伊朗則吞4蛋。現時世界排名157位的港足，對比排名20位的伊朗，實力差距明顯；更麻煩是包括梁諾恆、張憙延、顏樂楓、林衍廷、余在言及林樂勤等隊員，均因球季結束去向未明，暫未落班影響保險等問題，今場未被選上，影響不小。

安永佳陳肇鈞 撐起港隊

當然，大軍陣內仍有安永佳、潘沛軒及應屆香港足球先生陳肇鈞等支撐，陣容仍具一定實力；而保頓U18成員杜俊暉及東方中場馬希偉亦是首度入選大軍，今場都可候命，期望能為港足帶來驚喜。此外，港隊亦得到東方教練盧比度(Roberto Losada)加入教練團，望為暫代盧斯爾帶來助力。

伊朗方面，現以4戰3勝1和與烏茲別克同分，但憑較佳得分球排榜首。雖然已經提早出線，但球隊今次點兵仍是精銳盡出；主力如前鋒阿斯蒙(Sardar Azmoun)、泰尼米(Mehdi Taremi)與中場沙文高度斯(Saman Ghoddos)等都在陣中，今場強陣訪港，必不留手。

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