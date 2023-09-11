德國友賽再負日本怒炒芬克　尼高士文成熱門人選

德國足協確定，男子隊的主帥芬克（Hansi Flick）已被辭退。球隊在上周末（9日）的友賽，主場卻以1:4不次不敵日本，令球迷非常不滿。德國因為是明年歐洲國家盃的主辦國，因此毋須參與外圍賽，而德國隊在物色新的主帥，人選中包括被拜仁慕尼黑辭退的尼高士文（Julian Nagelsmann）。
德國在去年底的世界盃，分組賽不敵日本，令德國隊飽受批評。可惜這次以友賽之名，再度約戰藍武士的日本，卻輸得天徹底。而德國隊在近5場的友賽，更是錄得1和4負的慘烈戰績。在過去一年來，德國也只擊敗過阿曼、哥斯達黎加及秘魯，令人質疑芬克是否有能力帶領德國在歐國盃取得佳績。而在芬克的領導下，德國隊其實在25場比賽只得12勝。
名宿禾拉暫代領兵鬥法國
德國隊將會在周二（12日）友賽法國，會先由德國名宿，現任德國國家隊總監的禾拉（Rudi Voller）暫時領軍。德國足協會長紐恩多夫（Bernd Neuendorf）表示：「委員會同意德國隊在近期令人失望的成績中，需要新的動力。在進入明年的歐洲國家盃，我們要讓國家對我們球隊充滿信心和樂觀。這是我擔任這職位以來最困難的決定之一，因為在個人還事在職業層面，我都很尊敬芬克和他的團隊。運動上的成功是目前足協最重要的，這是我們作出這決定的原因。」
傳媒就估計，在上季末被拜仁解僱的尼高士文將出任德國的主帥。而德國媒體亦有點出其他的候選名字，當中包括利物浦主帥高普（Jurgen Klopp）以及將暫代領軍的禾拉。其他還有法蘭克福的主帥，奧地利的加斯拿（Oliver Glasner）。