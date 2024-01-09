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體育
2024-01-09 10:18:01

德國名宿碧根鮑華睡夢安祥離世　「凱撒大帝」終年78歲

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碧根鮑華去世｜德國足球名宿睡夢安詳離世　「凱撒大帝」終年78歲

碧根鮑華去世｜德國足球名宿睡夢安詳離世　「凱撒大帝」終年78歲

德國一代足球名宿、有「凱撒大帝」之稱的碧根鮑華（Franz Beckenbauer）去世，其家人今晨（9日）公布，這名曾以球員及教練身分帶領前西德奪得世界盃的傳奇，於當地時間周日（7日）在家人的陪伴下於睡夢安詳離開，享年78歲。碧根鮑華近年與柏金遜症和認知障礙症鬥爭，亦曾有心臟和眼疾等健康問題。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）發文悼念碧根鮑華，稱他激發了幾代人對德國足球的熱情。

碧根鮑華在1974年以隊長身份帶領西德奪得世界盃（資料圖片） 碧根鮑華並在1990年以教練身份再奪世界盃，（資料圖片） 碧根鮑華亦帶領拜仁慕尼黑在70年代連續3屆贏得歐冠盃（歐聯前身），並2度榮膺「歐洲足球先生」。（資料圖片） 德國一代足球名宿、有「凱撒大帝」之稱的碧根鮑華(Franz Beckenbauer)去世 (資料圖片)) 德國一代足球名宿、有「凱撒大帝」之稱的碧根鮑華(Franz Beckenbauer)去世 (資料圖片)) 德國一代足球名宿、有「凱撒大帝」之稱的碧根鮑華(Franz Beckenbauer)去世 (資料圖片)) 德國一代足球名宿、有「凱撒大帝」之稱的碧根鮑華(Franz Beckenbauer)去世 (資料圖片))

球員及教練身份捧世盃 史上3人之一

司職中後場「自由人」的碧根鮑華曾代表西德上陣103次，攻入14球，在1974年以隊長身份帶領西德奪得世界盃，1983年掛靴後，翌年展開執教生涯接掌前西德隊，並在1990年以教練身份再奪世界盃，成為以球員和教練身份獲得世界盃冠軍的足球名宿之一。其餘兩位分別是巴西的薩加奴和法國的迪甘斯。

碧根鮑華曾效力拜仁慕尼黑、紐約宇宙、漢堡，帶領拜仁在70年代4次奪得德甲、連續3屆贏得歐冠盃（歐聯前身），並2度榮膺「歐洲足球先生」。他其後曾任德國足總副會長、國際足協（FIFA）副主席及世界盃組委會主席等要職，並獲FIFA選為百大傳奇球星。

碧根鮑華金句，懷念曾以球員和教練身份獲得世界盃冠軍的凱撒大帝（am730製圖） 碧根鮑華金句，懷念曾以球員和教練身份獲得世界盃冠軍的凱撒大帝（am730製圖） 碧根鮑華金句，懷念曾以球員和教練身份獲得世界盃冠軍的凱撒大帝（am730製圖） 碧根鮑華金句，懷念曾以球員和教練身份獲得世界盃冠軍的凱撒大帝（am730製圖） 碧根鮑華金句，懷念曾以球員和教練身份獲得世界盃冠軍的凱撒大帝（am730製圖） 碧根鮑華金句，懷念曾以球員和教練身份獲得世界盃冠軍的凱撒大帝（am730製圖） 碧根鮑華金句，懷念曾以球員和教練身份獲得世界盃冠軍的凱撒大帝（am730製圖） 碧根鮑華金句，懷念曾以球員和教練身份獲得世界盃冠軍的凱撒大帝（am730製圖） 碧根鮑華金句，懷念曾以球員和教練身份獲得世界盃冠軍的凱撒大帝（am730製圖）

患柏金遜和認知障礙 接受多次心臟手術

自從2015年兒子史堤芬過世後，碧根鮑華的健康狀況逐漸惡化，近年與柏金遜症和認知障礙症鬥爭，他於2019年接受了3次心臟手術，右眼亦出現梗塞，一度有生命危險，記憶力受損，前年未有出席卡塔爾世界盃。

碧根鮑華於拜仁青年軍出道，由1964至1977年為拜仁一隊效力，退役後曾擔任拜仁教練及主席多年。拜仁發聲明表示，若沒有碧根鮑華，就沒有今時今日的拜仁慕尼黑。

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