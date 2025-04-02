德國盃｜利華古遜衞冕失敗　丙組比勒費爾德爆冷入決賽

上屆德國雙料冠軍的利華古遜，今季「跌Watt」之下。在德國盃四強更爆冷1:2不敵丙組球會的比勒費爾德，令對手成為史上第4支打入決賽的丙組球會。

作為衞冕球隊的利華古遜，作客對着今屆賽事「巨人殺手」的比勒費爾德。對手在晉級路途已殺敗3支德甲球會，包括柏林聯、弗賴堡及雲達不萊梅。事實上比勒費爾德在5年前仍是德甲球會，他們在2020年曾升回德甲，但德甲兩季後降回德乙，之後一季更於附加賽落敗跌入丙組。