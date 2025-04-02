德國盃｜利華古遜衞冕失敗　丙組比勒費爾德爆冷入決賽

上屆德國雙料冠軍的利華古遜，今季「跌Watt」之下。在德國盃四強更爆冷1:2不敵丙組球會的比勒費爾德，令對手成為史上第4支打入決賽的丙組球會。
作為衞冕球隊的利華古遜，作客對着今屆賽事「巨人殺手」的比勒費爾德。對手在晉級路途已殺敗3支德甲球會，包括柏林聯、弗賴堡及雲達不萊梅。事實上比勒費爾德在5年前仍是德甲球會，他們在2020年曾升回德甲，但德甲兩季後降回德乙，之後一季更於附加賽落敗跌入丙組。
第四支打入決賽丙組隊
利華古遜今場本來有好開始，莊拿芬泰希（Jonathan Tah）在角球機會，於遠柱加腳射入，在17分鐘為客隊領先。不過禾爾（Marius Worl）3分鐘為比勒費爾德追平。上半場的補時，哥斯亞（Maximilian Grosser）接應罰球在遠柱衝前撞入，令球隊反先2:1。下半場的比賽利華古遜未能取得入球，令比勒費爾德球會史上首次打入德國盃決賽。
比勒費爾德主帥的基歷亞（Michel Kniat）賽後表示：「我們根本不需要運氣，因為我們一直就在領先。」他又指：「平常我不會讓球員飲酒，不過今晚我會例外。今晚全城沒有人會睡得着。」之前德國盃史上有3支丙組隊打入過決賽，分別是2001年的柏林聯、1997年的科特布斯及1993年的哈化柏林預備隊，然而沒有一隊能奪標。比勒費爾德決賽對手會是史特加或RB萊比錫。