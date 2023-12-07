德國盃｜利華古遜輕取乙組隊　多蒙特負史特加出局（附比賽精華）

在前利物浦名將沙比阿朗素（Xabi Alonso）的領軍之下，利華古遜在德國保持強勢。在德國盃的16強賽事，利華古遜以3:1擊敗乙組的柏達邦晉身8強。而上屆4強份子的史特加，就以2:0擊敗多蒙特晉級。
在德甲榜首不敗的利華古遜，對上3屆都在德國盃早段出局，對上一次能打入8強，正是球隊贏得亞軍的2020年。今仗利華古遜在12分鐘先由邦尼菲斯（Victor Boniface）攻入領前，之後艾斯基爾柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）在28分鐘為利華古遜再下一城。即使艾利（Amine Adli）的入球被判無效，半場利華古遜仍領先2:0。
換邊之後莊拿斯荷夫曼（Jonas Hofmann）又食「詐糊」，而柏達邦在83分鐘由施巴斯坦卡拿斯（Sebastian Klaas）追平，不過柏德列舒希克（Patrik Schick）在87分鐘再入一球，令這支德甲榜首輕取3:1晉級。
八強僅餘三支甲組球會
在多支德甲球隊出局後，史特加已是唯一仍留在賽事的上屆4強。他們在主場就由古拿斯（Serhou Guirassy）及華曼基杜卡（Silas Katompa Mvumpa）的入球，以2:0擊敗多蒙特，再次打入8強。而其他的比賽，乙組哈化柏林在落後兩球下，完場前2:2追平漢堡，在互射12碼擊敗對手晉級。而丙組的沙貝魯根再創奇蹟，主場2:0擊敗法蘭克福，成功打入8強。今屆8強僅餘3支甲組球隊，而凱沙羅頓、杜塞爾多夫、聖保利與哈化4支乙組隊打入8強。