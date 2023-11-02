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體育
2023-11-02 12:16:26

德國盃｜拜仁慕尼黑強陣不敵丙組隊　四年三度次圈出局（附比賽精華）

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沙貝魯根的德國U20門將在擊敗拜仁後相當興奮。(路透社)

沙貝魯根的德國U20門將在擊敗拜仁後相當興奮。(路透社)

哈利卡尼（Harry Kane）的錦標夢在轉投德甲拜仁慕尼黑仍然未有「着落」。球隊在德國盃的次圈，雖然未有派出卡尼上陣，但仍以1:2不敵丙組球會的沙貝魯根，是拜仁4年內，第3次於次圈出局。

拜仁對上一次在德國盃奪標已是2020年，之後的3個球季，拜仁有2次都未能越過次圈。今仗作客西部的沙貝魯根，雖然卡尼只列後備，但是金玫哉與馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）一對中堅仍然正選。16分鐘，湯馬士梅拿（Thomas Muller）推至禁區頂起腳，皮球近柱入網，令拜仁先打開紀錄。可是迪歷特在25分鐘因為一次攔截扭傷膝蓋要退下火線，並可能缺席周末作客多蒙特的聯賽。

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湯馬士梅拿為拜仁打開紀錄。(路透社) 沙貝魯根半場追平1:1。(路透社) 沙貝魯根補時建功，擊敗拜仁。(路透社) 拜仁德國盃不敵丙組沙貝魯根。(路透社) 拜仁德國盃不敵丙組沙貝魯根。(路透社) 杜曹帶領拜仁在德國盃再度出局。(路透社)

丙組的沙貝魯根，並非全力死守，更藉拜仁強攻下換取不少機會，在上半場補時，更成功迫得拜仁在後場傳失，由辛達美亞（Patrick Sontheimer）扳平，半場雙方踢平1:1。

下半場拜仁換入京士尼高文（Kingsley Coman）、穆斯亞拿（Jamal Musiala）及基拿比（Serge Gnabry）上陣搶攻，不過沙貝魯根的門將，從RB萊比錫外借的德國U20代表舒利巴（Tim Schreiber）下半場左飛右撲力保不失，加上補時階段再被加奧斯（Marcel Gaus）把握隊友的傳中射入，令沙貝魯根在補時以2:1反勝拜仁。

 

▼沙貝魯根對拜仁慕尼黑精華▼

列奧斯為多蒙特一箭定江山

至於其他次圈賽事，多蒙特憑馬高列奧斯（Marco Reus）的入球，以1:0小勝賀芬咸晉級，而利華古遜雖然兩度被就追平，但作客仍以5:2擊敗乙組的辛特侯遜。同樣被低組別淘汰，還有弗賴堡，球隊主場以1:3不敵乙組的柏達邦。

列奧斯為多蒙特射入致勝一球。(路透社) 列奧斯為多蒙特射入致勝一球。(路透社) 多蒙特小勝賀芬咸晉級。(路透社) 多蒙特小勝賀芬咸晉級。(路透社)

▼多蒙特對賀芬咸精華▼

▼辛特侯遜對利華古遜精華▼

▼弗賴堡對柏達邦精華▼

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