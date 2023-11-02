德國盃｜拜仁慕尼黑強陣不敵丙組隊　四年三度次圈出局（附比賽精華）

哈利卡尼（Harry Kane）的錦標夢在轉投德甲拜仁慕尼黑仍然未有「着落」。球隊在德國盃的次圈，雖然未有派出卡尼上陣，但仍以1:2不敵丙組球會的沙貝魯根，是拜仁4年內，第3次於次圈出局。

拜仁對上一次在德國盃奪標已是2020年，之後的3個球季，拜仁有2次都未能越過次圈。今仗作客西部的沙貝魯根，雖然卡尼只列後備，但是金玫哉與馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）一對中堅仍然正選。16分鐘，湯馬士梅拿（Thomas Muller）推至禁區頂起腳，皮球近柱入網，令拜仁先打開紀錄。可是迪歷特在25分鐘因為一次攔截扭傷膝蓋要退下火線，並可能缺席周末作客多蒙特的聯賽。