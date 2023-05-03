德國盃︱萊比錫大勝弗賴堡　連續3年入決賽

作客的萊比錫今仗開賽就已有不少的機會，只是尼干古（Christopher Nkunku）的攻門未能先開紀錄。但萊比錫13分鐘還是打破悶局，丹尼爾奧莫（Dani Olmo）接應隊友傳中，搶前頂入領先。比賽不過1分鐘後，奧莫轉當助攻，輕輕一撞予軒歷治斯（Benjamin Henrichs）入禁區起腳，迅速將比數擴大。

作為上屆決賽的翻版戲碼，爭取衞冕的RB萊比錫作客對弗賴堡，卻未有如上屆般緊湊，萊比錫最後以5:1大勝一仗入決賽，是球隊連續3年打入這個盃賽決賽。

奧莫3助攻致勝

而之後奧莫再交出助攻，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）在37分鐘，為萊比錫射入今場的第3球。而奧莫在上半場的補時，交出今場第3個助攻，今次由尼干古建功，半場萊比錫領先4球。

換邊後萊比錫卻要打少個，克羅地亞國腳加維度爾（Josko Gvardiol）領紅牌被逐。而主場的弗賴堡在75分鐘由基哥列舒治（Michael Gregoritsch）「破蛋」。不過萊比錫在補時獲得12碼，由蘇保斯拉爾射入，令萊比錫得以5:1勝出。

萊比錫在升上德甲以來，第4次打入德國盃決賽，不過就只有上屆贏得冠軍，而今屆決賽的對手將會是史特加或法蘭克福。