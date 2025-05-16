德甲煞科｜3雄爭兩個歐聯位 蜜蜂兵團要打爆「基」

德甲周六煞科，歐聯席位爭奪戰仍然激烈，「蜜蜂兵團」多蒙特季尾後上凌厲，今場只要打敗篤定降班的基爾，便大有機會重返前四，再取歐聯入場券；以「蜜蜂」近期火猛，今場應有力大捷，攞尾彩。(球賽編號FB1881，5月17日21:30開賽)

拜仁成功從利華古遜手中，搶回失落一屆的德甲錦標，其餘兩個來屆歐聯席位，將由第三至五位球隊，即法蘭克福、弗賴堡及多蒙特爭奪。雖然多蒙特比前兩者分別少3分及1分，但由於弗賴堡今輪主場鬥法蘭克福，連同得失球計算；除非多蒙特明晚只淨勝基爾1球，而法蘭克福又僅以1球受挫弗賴堡，才會令「蜜蜂」仍被拒前四名門外，所以預計多蒙特只要明晚穩陣贏夠2球，足夠連續第10屆取得歐聯入場券。

尼高高華為多蒙特止血

多蒙特今年3月中受挫RB萊比錫後，一度跌出前聯賽十名位置，尼高高華(Niko Kovac)季中接掌帥印後，雖然在歐聯受挫巴塞出局，球員卻逐漸重拾自信；在畿內亞射手古拿斯(Guirassy)腳風大順下，多蒙特近7戰聯賽6勝1和，只曾賽和拜仁慕尼黑，場場都是入球騷。該隊上仗更作客連入4球，反勝篤定亞軍的利華古遜，將氣勢進一步推升；明晚遇上仗1比2反負弗賴堡後，確定首次升上德甲即要降班的基爾，戰意此消彼長，主隊有力大捷。

弗賴堡法蘭克福爭做三哥

至於「三哥之爭」由弗賴堡對法蘭克福。弗賴堡暫時落後法福2分，形勢上要取前四的歐聯席位，今場許勝不許和；可惜弗賴堡計近5戰聯賽主場只嘗一勝共失10球，今場焗攻卻遇不善作客的法蘭克福，勝負難料，宜吼「入球」大盤。(球賽編號FB1880，5月17日21:30開賽)

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