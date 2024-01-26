德甲「一哥」利華古遜 鬥心強「加」分

開季18周德甲、豪取15勝3和的利華古遜，季內已轟入50個聯賽入球，目前亦以4分領前班霸拜仁慕尼黑排榜首，主帥沙比阿朗素當然應記一功。球隊今季主場戰績驚人，聯賽9戰8勝1和勁入29球，平均每場攻入超過3球，火力全開。

神奇球隊利華古遜，將繼續朝著創會以來首個德甲冠軍進發，明晚深夜回師主場欣逢慕遜加柏。利華古遜歇冬後2輪聯賽均在最後關頭絕殺對手，盡顯球隊鬥心強大；適逢今場對手失球數字持續高企，看來主隊有力輕鬆取勝！(1月28日01:30開賽)

無疑上半季大爆發的射手邦尼菲斯，近期養傷確實對球隊帶來打擊；幸好養傷多時的中鋒柏德列舒希克，傷愈及時重拾射門鞋，連同好波之人科利安華迪斯的穿針引線，一對高速翼衛阿歷斯基莫度、謝利美費林邦的立體助攻，利華古遜依然是一支極具侵略性的球隊；今戰更是歇冬後首次回師主場出擊，球迷聲勢更強大。

慕遜加柏半季狂失38球

對手慕遜加柏人腳不弱，射手柏利亞季內持續交出好表現，奈何失球情況極嚴重，半季德甲已勁失38球，只是僅次於包尾的柏林聯。上周，球隊竟在主場1比2反負奧格斯堡，計近5輪作客只得可憐的1分；今戰尚要作客硬撼如日中天的利華古遜，輸少當贏。