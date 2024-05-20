德甲｜利華古遜不敗稱霸德甲 阿朗素：重大目標在面前

利華古遜在聯賽煞科戰主場以2比1力克奧格斯堡，爭三冠王先過頭關，並成為德甲史上首支全季不敗冠軍，並將球隊在歐洲最長不敗紀錄增至51場。賽後，主帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)僅站在頒獎台上的最側位置，讓眾將享受成為鎂光燈的焦點。

利華古遜在聯賽煞科戰完成任務，最終以34戰28勝6和90分結束球季，奪得創會120年以來首個德甲錦標，拋甩次席的史特加多達17分，取得90分則是德甲史上第2高，僅次於2012/13球季冠軍拜仁慕尼黑。利華在全季聯賽34戰中，僅在第19輪與慕遜加柏互交白卷，其餘每戰聯賽都能取得入球。

本周迎兩決賽 力爭成不敗三冠王

西班牙籍主帥沙比阿朗素賽後說：「我們寫進德甲歷史，在廿多年後回看，大家會說『嘩，我們在這裏呀！』我為大家感到驕傲。」利華古遜本周中還要惡鬥阿特蘭大爭歐霸盃，之後周末德盃決賽對凱沙羅頓，爭取完成三冠王霸業。

2022年10月才接掌利華古遜的阿朗素，大讚己隊球迷一直強大又熱情的支持，他也指出作為教練與以往球員時代的大不同：「以往我只需好好看待自己，現在是要照顧所有人。我們全季都打得好，哪怕最多只有半場踢得不夠好吧。這成就是偉大的，不單只在德國，也在歐洲。然而明天開始還有重大目標在面前，又是一個特別的機會。」



