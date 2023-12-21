德甲｜利華古遜大破波琴成半程冠軍　各項賽事25場不敗創紀錄（附比賽精華）

由前利物浦中場沙比阿朗素（Xabi Alonso）領軍的利華古遜，以破德甲41年紀錄的不敗紀錄，成為德甲在歇冬前的榜首球隊。而拜仁慕尼黑的射手哈利卡尼（Harry Kane）雖然同破紀錄，但球隊只能守在次席。

在射手的柏德列舒希克（Patrik Schick）上半場完成帽子戲法，加上邦尼菲斯（Victor Boniface）下半場錦上添花，為利華古遜以4:0大勝波琴，在包括歐聯及德國盃在內取得25場比賽的不敗，打破由漢堡在1982至83年球季所創下的不敗紀錄。同時利華古遜也是五大聯賽中，場均得分最高的一隊。