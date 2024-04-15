德甲｜利華古遜大破雲達不萊梅　歷史首奪聯賽冠軍（附比賽精華）

沙比阿朗素（Xabi Alonso）帶領利華古遜在德甲首度登頂。在競爭對手的拜仁慕尼黑在上周末（13日）不敵科隆下，利華古遜周日（14日）贏波就可以提前奪冠，結果球隊在主場以5:0大勝雲達不萊梅，贏得球會史上首個聯賽冠軍。

拜仁在不敵科隆後，利華古遜在餘下的6輪聯賽，只要贏一場就可以奪冠。結果球隊在這場主場面對不萊梅，上半場先搏得12碼，由邦尼菲斯（Victor Boniface）射入領先。下半場格列沙加（Granit Xhaka）在60分鐘為利華古遜拉開比數。而科利安華迪斯（Florian Wirtz）在68分鐘增添紀錄，他在完場前7分鐘內再入多2球完成帽子戲法，協助利華古遜大勝5:0完場。