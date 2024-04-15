德甲｜利華古遜大破雲達不萊梅　歷史首奪聯賽冠軍（附比賽精華）

沙比阿朗素（Xabi Alonso）帶領利華古遜在德甲首度登頂。在競爭對手的拜仁慕尼黑在上周末（13日）不敵科隆下，利華古遜周日（14日）贏波就可以提前奪冠，結果球隊在主場以5:0大勝雲達不萊梅，贏得球會史上首個聯賽冠軍。
拜仁在不敵科隆後，利華古遜在餘下的6輪聯賽，只要贏一場就可以奪冠。結果球隊在這場主場面對不萊梅，上半場先搏得12碼，由邦尼菲斯（Victor Boniface）射入領先。下半場格列沙加（Granit Xhaka）在60分鐘為利華古遜拉開比數。而科利安華迪斯（Florian Wirtz）在68分鐘增添紀錄，他在完場前7分鐘內再入多2球完成帽子戲法，協助利華古遜大勝5:0完場。
提前5輪，兼且未嘗一敗帶領利華古遜贏得球會史上首個德甲冠軍的沙比阿朗素，賽後感到「感覺無與倫比」。他指:「我們今日得要享受與家人、朋友及球迷一起慶祝。這是我首季（完整球季）當領隊，感到無與倫比。」今場功臣的沙加就指：「顯然，在球季開始時我們無法想像到這情境。」而華迪斯指:「我個人還未弄清真實發生了甚麼，我要一點時間去更衣室確定我們達成了甚麼。」而其實利華古遜的球迷早在球隊在82分鐘攻入第4球已衝入球場慶祝。