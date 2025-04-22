德甲｜利華古遜CEO證與沙比阿朗素有君子協議　若皇馬利物浦邀約要放人

Carro於周一對傳媒表示：「數星期內，便會知道各大球會是否換帥。我們是一間極具專業性的球會，必須對所有可能性作出準備。」

隨着皇家馬德里在歐聯八強出局，加上今季在西甲表現未如理想，有關沙比阿朗素或於今夏接替安察洛堤（Carlo Ancelotti）的傳聞日益升溫。

利華古遜行政總裁Fernando Carro確認，利華與主教練沙比阿朗素（Xabi Alonso）之間存在一項「君子協議」。若有以往沙比曾效力的球會邀請他出任主帥，包括皇家馬德里或利物浦，他可以選擇離隊並進行洽談。

「由簽入沙比阿朗素第一天起，我哋已知道他會成為出色的教練，而簽下一名好教練，同時亦要準備下一位。我哋一開始簽他一年半至2024年，之後再續約至2026年。將合約延至2026年，表示利華古遜相信他會留下，球會可以放心安睡、吃個好早餐，並預備所有變數。我們之間有君子協議，若有他曾效力的球會有意邀請，我哋可以坐低傾。」

沙比阿朗素球員時代曾效力皇家蘇斯達、伊巴（外借）、利物浦、皇家馬德里與拜仁慕尼黑。

自2022年10月上任以來，沙比阿朗素帶領利華古遜由榜尾攀升，去年更以不敗戰績首度封王，創下德甲歷史。其間亦奪得德國盃、德國超級盃，並於歐霸盃決賽不敵阿特蘭大屈居亞軍。

自高普（Jürgen Klopp）於2024年1月突然請辭後，沙比阿朗素一度成為利物浦新帥熱門人選，但最終選擇留隊，而利物浦則聘請了史洛治（Arne Slot）接任。

利華古遜今季料失落德甲

來到沙比阿朗素的第三個球季，利華古遜目前落後榜首拜仁8分，餘下四輪比賽；他們亦已於歐聯16強遭拜仁淘汰。

Carro 強調球會希望沙比履行與利華古遜的合約，更盼望他進一步續約。「已經合作差不多三年，明白足球世界瞬息萬變，一間球會的變動可能會影響其他球會。」卡路續道：「我們唔天真，但亦清楚主教練角色極其重要，因此下季的陣容籌備工作，現時是由他親自主理。他百分百參與其中，亦融入團隊之中。若最終真的有其他球會有興趣，而他亦願意考慮，會坐低傾，但前提係我哋嘅關係是開放、互信的。決定必須在三、四星期內作出，不能等到季尾。」