德甲｜哈利卡尼創拜仁慕尼黑紀錄　歇冬前最後一戰大勝海登咸

德甲進入歇冬前最後的一場比賽，由不敗的拜仁慕尼黑對尾二的海登咸。當中哈利卡尼（Harry Kane）攻入他在今季第30個入球，協助球隊大勝4:0過冬。
冬至日也是德甲今年的最後一個賽日，拜仁作客對海登咸。上半場15分鐘先由祖薛史坦尼錫（Josip Stanisic）在門前加一頭打開紀錄。之後米高奧利斯（Michael Olise）在32分鐘再下一城，半場科仁領先2球。換邊後拜仁要到86分鐘才拉開比數，路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）的入球，令拜仁拉開3:0。在補時的2分鐘，卡尼攻入拜仁2025年的最後一個入球，協助這支德甲班霸大勝4:0。
卡尼的入球是今季25場各項球會級賽事的第30個入球，同是也是他在德甲第100球貢獻，當中包括81個入球及19次助攻，令他以78場的速度，打破由洛賓（Arjen Robben）保持119場取得100球貢獻的德甲紀錄。卡尼賽後在社交平台表示：「以一場精彩的比賽為這一年畫上圓滿的句號！今天的表現非常出色，為賽季的精彩開局錦上添花。就我個人而言，很高興能以隊長的身份帶領球隊出戰，並達成德甲聯賽100球貢獻的里程碑。現在是時候好好利用歇冬期恢復體能，迎接2026年的挑戰。」