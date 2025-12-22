德甲｜哈利卡尼創拜仁慕尼黑紀錄　歇冬前最後一戰大勝海登咸

德甲進入歇冬前最後的一場比賽，由不敗的拜仁慕尼黑對尾二的海登咸。當中哈利卡尼（Harry Kane）攻入他在今季第30個入球，協助球隊大勝4:0過冬。

冬至日也是德甲今年的最後一個賽日，拜仁作客對海登咸。上半場15分鐘先由祖薛史坦尼錫（Josip Stanisic）在門前加一頭打開紀錄。之後米高奧利斯（Michael Olise）在32分鐘再下一城，半場科仁領先2球。換邊後拜仁要到86分鐘才拉開比數，路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）的入球，令拜仁拉開3:0。在補時的2分鐘，卡尼攻入拜仁2025年的最後一個入球，協助這支德甲班霸大勝4:0。