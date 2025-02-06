據德國《圖片報》報道，哈利卡尼（Harry Kane）自2023年從熱刺轉投拜仁慕尼黑以來，其合約中設有解約條款。

哈利卡尼一直希望打破英超歷史射手紀錄，目前他以47球之差，排在前輩舒利亞（Alan Shearer）之後，位列第二。因此，當他加盟拜仁時，他特意要求在合約中加入一項條款，以便在合適時機回歸英超。

明年1月解約金為6500萬歐元

這名31歲前鋒，原本可在今個冬季轉會窗觸發解約條款，以8,000萬歐元離隊，但條款並未被啟動，現已失效。如果卡尼希望在今夏轉會，則需要啟動有效期至明年1月的另一條款，屆時解約金將降至6,500萬歐元（約5.26億港元）。而2026年夏天將是拜仁最後一次能從這名英格蘭隊長身上獲取轉會費的機會，因為他的合約將於2027年到期。