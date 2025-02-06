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體育
2025-02-06 15:30:00

德甲｜哈利卡尼投拜仁留一手　暗藏解約條款曝光部署回歸英超？

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哈利卡尼投拜仁留一手　暗藏解約條款曝光部署回歸英超？（資料圖片）

哈利卡尼投拜仁留一手　暗藏解約條款曝光部署回歸英超？（資料圖片）

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據德國《圖片報》報道，哈利卡尼（Harry Kane）自2023年從熱刺轉投拜仁慕尼黑以來，其合約中設有解約條款。

哈利卡尼一直希望打破英超歷史射手紀錄，目前他以47球之差，排在前輩舒利亞（Alan Shearer）之後，位列第二。因此，當他加盟拜仁時，他特意要求在合約中加入一項條款，以便在合適時機回歸英超。

明年1月解約金為6500萬歐元

這名31歲前鋒，原本可在今個冬季轉會窗觸發解約條款，以8,000萬歐元離隊，但條款並未被啟動，現已失效。如果卡尼希望在今夏轉會，則需要啟動有效期至明年1月的另一條款，屆時解約金將降至6,500萬歐元（約5.26億港元）。而2026年夏天將是拜仁最後一次能從這名英格蘭隊長身上獲取轉會費的機會，因為他的合約將於2027年到期。

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不過，消息指卡尼目前並無意動用這條款，他無論在足球層面還是私人生活方面，都對慕尼黑的生活感到滿意。

儘管如此，拜仁仍在積極尋找卡尼的長期接班人。RB萊比錫的施斯高（Benjamin Sesko）和士砵亭的基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）均是潛在人選，兩人身價均約為7,000萬歐元，但薪資遠低於卡尼。

忽發其想，如果拜仁上季已有冠軍落袋，幫卡尼開齋，卡尼會唔會提早返英超衝擊歷史射手榜呢？

作者：One Football

原文刊登於 Yahoo 體育

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