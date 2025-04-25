德甲｜哈利卡尼最快本周助拜仁贏聯賽 勢破無冠魔咒

德甲｜哈利卡尼最快周六助拜仁贏聯賽 勢破無冠魔咒

若拜仁慕尼黑於周六晚上9時半開賽對爭奪前四席位的緬恩斯時取勝，而衛冕球隊利華古遜未能擊敗奧格斯堡，拜仁將提前鎖定本季德甲冠軍。 這意味哈利卡尼（Harry Kane）極有機會終結職業生涯從未奪冠的尷尬記錄，他過去效力熱刺及英格蘭足球隊時皆與冠軍無緣。

拜仁上季目睹利華古遜以全季不敗姿態橫掃聯賽與德國盃雙冠，今季他們急欲重奪德甲霸權，尋回國內球壇的主導地位。若在聯賽封王，亦可稍稍沖淡上周歐聯8強出局的苦澀。 哈利卡尼或連贏兩屆德甲神射手 對於已年屆31歲的卡尼而言，這將是他職業生涯首個重要球會錦標。他加盟拜仁至今，在60場德甲比賽中攻入60球，效率驚人，今季已累積24個聯賽入球，有望連續兩季榮膺德甲神射手，成為首名達成此成就的球員。 目前拜仁積分為72分，尚餘四輪賽事，利華古遜則以64分位列次席。

湯馬士梅拿勢第500次為拜仁披甲 而現年35歲的拜仁老將湯馬士梅拿（Thomas Müller）今季結束後將告別效力25載的母會，若周末上陣，將會是他代表拜仁的第500場德甲賽事。 歷史上只有三位球員曾為單一球會在德甲出賽達500場：法蘭克福的高比爾（Charly Körbel，602場）、漢堡的卡爾斯（Manfred Kaltz，581場）以及波琴的拉美克（Michael Lameck，518場）。 雖然拜仁奪冠幾乎已成定局，利華古遜亦已穩奪來季歐聯資格，但其餘歐聯席位仍爭持激烈。德甲前四將獲得歐聯資格，法蘭克福目前以52分排第三，將於週六主場迎戰第四的RB萊比錫（49分），弗賴堡則以48分排第五。 原文刊登於 Yahoo 體育