隨着利華古遜作客未能贏波，間接為拜仁鎖定冠軍，卡尼與隊友一同慶祝這個遲來的榮耀。他於社交媒體上載身穿拜仁球衣的發文：「昨晚真係一個美妙夜晚，和球員、教練團隊一齊慶祝。我相信今日大家都仲有宿醉，但感覺好極了。」

這名英格蘭足球隊隊長於2023年從熱刺轉投拜仁，本季成為球隊衝冠的重要功臣，29場聯賽攻入24球，更於去年11月成為德甲史上最快攻入50球的球員，僅用43場就達標。

「等了好耐，付出好多努力與專注，終於能贏得人生第一個聯賽冠軍，感覺真係爽。」

原本拜仁有望於上周五對RB萊比錫提前封王，但補時階段被逼和3:3，令到真正奪冠一刻延遲至利華古遜失分後才落實。

周六與拜仁球迷慶祝

拜仁將於本周六主場迎戰慕遜加柏，屆時他將可親自上陣，並與主場球迷一同慶祝。卡尼補充道：「多謝大家一如既往支持，呢份支持我哋一定感受到！好期待接下來幾個星期，亦迫不及待想喺安聯球場與球迷一齊慶祝。當然，我目標唔止於此。下一個目標已經開始，繼續爭取第二個錦標！」