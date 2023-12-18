德甲｜哈利卡尼14場轟20球破紀錄　助拜仁慕尼黑挫史特加（附比賽精華）

今季加盟拜仁慕尼黑的英格蘭射手哈利卡尼（Harry Kane），又創德甲歷史。在拜仁主場對史特加的比賽梅開二度，取得他首季的第20個德甲入球，同時成為德甲史上最快取得20球的球員，他以14場的時間打破由德國名將施拉（Uwe Seeler）創下的紀錄。

雖然今屆在德甲未如理想，不過卡尼在拜仁表現仍然不俗。這位英格蘭射手在2分鐘，接應利萊辛尼（Leroy Sane）的突破射入空門，為拜仁取得領先。之後金玟哉與湯馬士梅拿（Thomas Muller）都先後取得入球，但都被VAR推翻，入球無效，半場拜仁僅領先1:0。換邊後卡尼再接應隊友的頭槌二傳，門前頂入，在55分鐘為拜仁拉開比數。而金玟哉在63分鐘亦終於取得入球，最後拜仁贏3:0。在聯賽落後同日以3:0擊敗法蘭克福的利華古遜4分，但少打1場。