德甲｜國家打吡必精彩 多蒙特主場「大」戰拜仁

萬眾矚目的德甲國家打呲，明晚深夜在西格納伊度納公園球場爆發，「蜜蜂兵團」多蒙特主場迎戰宿敵拜仁慕尼黑。雖然拜仁今季德甲一枝獨秀，但「蜜蜂兵團」今季主場8戰全勝；加上兩軍近年交手例演入球騷，今場必捧「入球」大。(球賽編號FB4557，12月1日01:30開賽)

多蒙特剛在歐聯作客3比0大破薩格勒布戴拿模，為今場國家打吡造勢。事實上「蜜蜂兵團」近期狀態突出，各項賽事近5場4勝；但目前在德甲排第5，落後「一哥」拜仁10分，往後要努力追分。他們最強武器是主場優勢，連同上輪德甲主場以4比0大炒弗賴堡，主場在各項賽事錄得8戰全勝佳績；畿內亞射手古拉斯(Guirassy)歐聯時已病愈，後備披甲並有士哥，今季在德甲8戰入6球，今場有望升正掛帥。

多蒙特英新星連續兩場建功

此外，英格蘭新星翼鋒吉廷斯(Gittens)愈戰愈勇，近兩仗都有入波；他賽前期待說：「多蒙特與拜仁的多年宿敵關係相當緊張，我肯定這不是一般的賽事，大家都希望為支持者贏出今場，令大家開心。」