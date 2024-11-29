德甲｜國家打吡必精彩 多蒙特主場「大」戰拜仁

萬眾矚目的德甲國家打呲，明晚深夜在西格納伊度納公園球場爆發，「蜜蜂兵團」多蒙特主場迎戰宿敵拜仁慕尼黑。雖然拜仁今季德甲一枝獨秀，但「蜜蜂兵團」今季主場8戰全勝；加上兩軍近年交手例演入球騷，今場必捧「入球」大。(球賽編號FB4557，12月1日01:30開賽)
多蒙特剛在歐聯作客3比0大破薩格勒布戴拿模，為今場國家打吡造勢。事實上「蜜蜂兵團」近期狀態突出，各項賽事近5場4勝；但目前在德甲排第5，落後「一哥」拜仁10分，往後要努力追分。他們最強武器是主場優勢，連同上輪德甲主場以4比0大炒弗賴堡，主場在各項賽事錄得8戰全勝佳績；畿內亞射手古拉斯(Guirassy)歐聯時已病愈，後備披甲並有士哥，今季在德甲8戰入6球，今場有望升正掛帥。
多蒙特英新星連續兩場建功
此外，英格蘭新星翼鋒吉廷斯(Gittens)愈戰愈勇，近兩仗都有入波；他賽前期待說：「多蒙特與拜仁的多年宿敵關係相當緊張，我肯定這不是一般的賽事，大家都希望為支持者贏出今場，令大家開心。」
當然，上季失落聯賽冠軍的拜仁來勢洶洶，聯賽開季至今11戰9勝2和不敗，在聯賽榜放領；周中歐聯同樣贏波，主場以1比0小勝巴黎聖日耳門，近期在各項賽事累計7連勝。射手哈利卡尼(Harry Kane)上仗德甲大演帽子戲法，至今為拜仁在德甲上陣43場入50球，是隊史最快攻入50球射手，今場又是主隊防線心腹大患。
穆斯亞拿作客神勇
客軍中場新星穆斯亞拿(Musiala)今季聯賽攻入5球，全來自客場；這位天才新星創造力驚人，是球隊的進攻泉源；翼鋒京士利高文(Kingsley Coman)與基拿比(Gnabry)在歐聯只以後備上陣，球隊鋒多將勇，今場國家打吡確實令人期待。
兩軍近10次交手，除了上季次循環多蒙特作客贏2比0外；之前9次碰頭的「總入球」最少有4球，每次交手例必精彩，今場入球大戰一觸即發。
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