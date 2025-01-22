德甲｜多蒙特宣布辭退紐尼沙軒　滕哈格成候選熱門

德甲球伯多蒙特，宣布與主帥紐尼沙軒（Nuri Sahin）分道揚鑣。德國媒體早在周初已傳多蒙特計劃易帥，而在周二（21日）晚的歐聯，多蒙特再輸給意甲的博洛尼亞，也結束他在多蒙特7個月的執教生涯。

根據多個外國媒體在本周初已指出，多蒙特在上周聯賽不敵法蘭克福後，已計劃易帥，隨着歐聯球隊再不敵博洛尼亞，也讓這傳聞提前實現。根據德國的《圖片報》以及德國天空電視台的報道，球隊及職球員是在周二晚於博洛尼亞的酒店獲通知易帥的事宜。紐尼沙軒是多蒙特的青訓出身，之後效力過多蒙特及皇家馬德里，今季初代替泰錫（Edin Terzic）出任球隊的主帥。可是在掌舵7個月後，多蒙特在聯賽僅排第10，在歐聯7場僅贏4場排第13，有機會要透過附加賽爭取16強的席位。而球隊在近9場的比賽，僅贏過1次，而且已在各項賽事連輸4場。