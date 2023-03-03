德甲｜多蒙特撼RB萊比錫 爭十連勝搶榜首

德甲爭霸今屆異常激烈，今輪打頭陣由兩大前列分子對決，主場的多蒙特今晚香港時間深夜，只要打敗作客的RB萊比錫，不但可以壓過同分的班霸拜仁慕尼黑，一嘗榜首滋味，更可寫下世盃復賽後，正式賽事10戰全勝的超強戰績。

上屆完成德甲十連霸的拜仁慕尼黑，今屆表現反覆欠霸氣，造就之前柏林聯、RB萊比錫及近期最火熱的多蒙特伺機崛起，形成群雄爭霸格局。之前曾任多蒙特助教、技術總監的現時主教練泰斯，今季上任教出彩虹，球會正度過最關鍵的一星期；如果今場主場打敗由前帥馬高羅斯執教的RB萊比錫，雙方差距會拉開至7分，順勢重擊對方的爭霸夢。在歐聯16強首回合領先1比0的多蒙特，下周二深夜又會在次回合作客車路士，兩場大戰對多軍今季前途極為關鍵。