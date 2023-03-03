德甲｜多蒙特撼RB萊比錫 爭十連勝搶榜首

德甲爭霸今屆異常激烈，今輪打頭陣由兩大前列分子對決，主場的多蒙特今晚香港時間深夜，只要打敗作客的RB萊比錫，不但可以壓過同分的班霸拜仁慕尼黑，一嘗榜首滋味，更可寫下世盃復賽後，正式賽事10戰全勝的超強戰績。
上屆完成德甲十連霸的拜仁慕尼黑，今屆表現反覆欠霸氣，造就之前柏林聯、RB萊比錫及近期最火熱的多蒙特伺機崛起，形成群雄爭霸格局。之前曾任多蒙特助教、技術總監的現時主教練泰斯，今季上任教出彩虹，球會正度過最關鍵的一星期；如果今場主場打敗由前帥馬高羅斯執教的RB萊比錫，雙方差距會拉開至7分，順勢重擊對方的爭霸夢。在歐聯16強首回合領先1比0的多蒙特，下周二深夜又會在次回合作客車路士，兩場大戰對多軍今季前途極為關鍵。
主隊原本大勇的「快馬」艾迪耶米，今場仍要養傷；但翼鋒祖利安白蘭特上輪鬥賀芬咸奠勝後，已連續4場聯賽取得入球，配合箭頭施巴斯坦賀拿、年輕翼鋒拜洛吉頓斯及攻中馬高列奧斯，火力不俗，今夜當然有力打破近3次聯賽對賽全敗的魔咒。
對手RB萊比錫之前連失5分，可幸近期回勇，歐聯逼和曼城，聯賽連勝禾夫斯堡及法蘭克福；若今場作客贏波，可收窄至跟榜首拜仁只有1分及多賽1場的差距。德國前鋒迪姆華拿及瑞典殺手科斯貝治，上輪同交出1入球1助攻，俱在勇態，配合葡兵箭頭安達施華及匈牙利好手蘇保斯拉爾，這個多國攻擊組合，將會全力考驗近期極穩的主隊防線。
本輪前以得球差壓倒多蒙特排榜首的拜仁，明晚深夜才作客出戰護級分子史特加；兩軍近2次德甲交手俱和2比2，近3戰作客共失5分的拜仁，難掉以輕心。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)