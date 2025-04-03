德甲｜奧格斯堡守穩「細」擋拜仁

德甲「領頭羊」拜仁慕尼黑，在下周中歐聯大戰前，先在本輪聯賽打頭陣；在明晚深夜作客鬥防守極度硬淨的奧格斯堡，預料會謀定而後動，以免傷兵問題加劇，今場先取入球「細」盤。(4月5日02:30開賽)
本屆聯賽尚餘7輪賽事，拜仁領先衛冕的利華古遜6分，由於前者在得失球佔絕大優勢；意味季尾贏其中5場聯賽，足夠重奪王座。球隊上仗德甲主場3比2氣走下游分子聖保利，結束之前兩仗聯賽不勝走勢，過程其實相對輕鬆；遺憾是下半場後備出場的日本守將伊藤洋輝，完場前右腳蹠骨再度骨折，又要長休；聯同養傷中的烏柏美卡奴及艾方素戴維斯，加上老牌門將紐亞傷癒剛開始復操，拜仁防線「傷痕」纍纍。
湯馬士梅拿基拿比或擔正
後顧下周中歐聯8強主場先鬥國際米蘭，現時又坐擁聯賽不俗的領先優勢，主帥高柏尼為免傷兵問題加劇，今場除焗用金玟哉及艾歷迪亞扼守中路，為年輕門將烏碧先作屏障；上仗後備出場的鋒將包括老兵湯馬士梅拿及翼鋒基拿比，今場或升任正選。球隊計近5場聯賽作客仍取3勝2和，但火力卻遠遜主場，今場仍會穩中求勝。
對手奧格斯堡上輪聯賽作客1比1賽和賀芬咸，只是近7戰聯賽首次失波，累計已11場聯賽不敗，成為德甲下半季「穩字派」掌門人。門將達文年初肩傷康後搶回第一把交椅，帶領球隊今年5戰主場聯賽只嘗一敗失2球；不過隊中首席射手攻中哥迪梅里斯，近10場聯賽當中只有一場中三元，其餘9場食白果，在前場威力不強。
球隊近戰主場曾悶和RB萊比錫及弗賴堡兩支中上游分子，明晚硬撼班霸級球隊，又會照辦煮碗，以守為攻，今場「細」均力敵。
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