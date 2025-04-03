德甲｜奧格斯堡守穩「細」擋拜仁

德甲「領頭羊」拜仁慕尼黑，在下周中歐聯大戰前，先在本輪聯賽打頭陣；在明晚深夜作客鬥防守極度硬淨的奧格斯堡，預料會謀定而後動，以免傷兵問題加劇，今場先取入球「細」盤。(4月5日02:30開賽)

本屆聯賽尚餘7輪賽事，拜仁領先衛冕的利華古遜6分，由於前者在得失球佔絕大優勢；意味季尾贏其中5場聯賽，足夠重奪王座。球隊上仗德甲主場3比2氣走下游分子聖保利，結束之前兩仗聯賽不勝走勢，過程其實相對輕鬆；遺憾是下半場後備出場的日本守將伊藤洋輝，完場前右腳蹠骨再度骨折，又要長休；聯同養傷中的烏柏美卡奴及艾方素戴維斯，加上老牌門將紐亞傷癒剛開始復操，拜仁防線「傷痕」纍纍。