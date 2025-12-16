德甲｜巴塞隆拿費歷克促達史特根決定去留

巴塞隆拿主帥費歷克（Hansi Flick），在記者會上被問及德國門將達史特根（Marc-Andre ter Stegen）的去留，他表示這位33歲門將應盡快決定自己的未來。
上季因傷僅9次上陣的達史特根，雖然在完成手術後在本月復出，然而巴塞的正選門將已由祖安加西亞（Joan Garcia）站穩，因此在近2場比賽都只列後備。在早前的記者會被問及達史特根的去留時，費歷克表示：「這是他的決定。我們有與他討論目前情況，我非常尊重馬克（達史特根），因為他是個出色的守門員。他對我們來說真的是一個好球員，也是球隊內一個很好的人，不過到頭來是他的決定，就是這樣。」達史特根若要爭取明年世界盃代表德國的機會，必須要取得上陣時間。
達史特根在2014年加盟巴塞以來，為球隊上陣422次，並贏得17次冠軍。然而近年因傷上陣機會減少，在周二的國王盃也未知能否獲得機會。雖然費歷克指比賽會讓祖安加西亞休息，但會用施捷斯尼（Wojciech Szczesny）還是達史特根也仍然未知。費歷克表示：「祖安會休息。不過今日還未是決定的時候，我想等到明日決定。當然馬克是個出色的守門員，但在門將位置我們有3個優秀球員，我對此非常滿意，我們就等着看吧。」他續指：「很清晰是，我之前就說過，祖安是第一，因此就看甚麼發生吧。迪克（施捷斯尼）上季表現很出色，我們因為他贏了3個冠軍，所以今季祖安受傷，他給我們穩定。對我而言，迪克不是在場上，在更衣室也是一位對我們重要的球員。」