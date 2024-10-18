德甲｜征歐聯前例勁 多蒙特主場有「保」

季初走勢反覆的「蜜蜂兵團」多蒙特，在小休後重開的德甲打頭陣；今晚深夜主場迎戰傷兵滿營的升班馬聖保利，必全力攻堅，以求在未來大戰連場前，提振士氣，今場有力輕取對手。(球賽編號FB2286，10月19日02:30開賽) 「蜜蜂兵團」國際賽前的聯賽對柏林聯先失兩球，才由左閘拉亞臣追回一球；開季6戰10分排第7，表現平凡，不過球隊在盃賽表現則醒神，德盃連歐聯3戰全勝。球隊今戰之後，下周二深夜便要在歐聯作客皇家馬德里，之後還有德盃鬥禾夫斯堡、聯賽會遇上RB萊比錫等等，未來數星期可謂大戰連場。

多蒙特10將出戰國際賽 今夏執掌兵符的主帥紐尼沙軒賽前說：「國際賽前輸波當然不好，教練團隊花了很多時間去檢視很多事情。」對於未來連場大戰，他說：「各場比賽完全不同，現時先專注在主場贏聖保利。」球隊有十多名球員之前須應付國際賽，現已悉數歸隊，今場傷兵包括巴西右閘恩古圖及上仗歐聯入3球的快馬艾迪耶米；而後衛尼卡斯蘇尼及前鋒麥斯比亞上陣成疑，其餘主力皆可披甲。 球隊聯賽表現反覆，但要留意是該隊今屆兩戰歐聯前，原來同在聯賽主場出擊，無獨有偶俱以4比2大炒海登咸及波琴，成今場爭勝佳兆；再加上今夏高價從史特加過檔的畿內亞射手施奴古拉斯，近況大勇，除了早前在各項賽事計4戰連入6球，剛在「非國外」兩戰又入5球，今場必是球隊爭勝的最大籌碼。