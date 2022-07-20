德甲︱拜仁主帥尼高士文狠批巴塞轉會操作

西甲的巴塞羅那財政狀況欠佳已是歐洲球壇眾所皆知的事，然而這支西班牙豪門依然可以斥重金收購列斯的拉芬夏比洛尼（Raphinha）以及拜仁慕尼黑的波蘭射手利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）。拜仁主帥尼高士文（Julian Nagelsmann）在失去主將後就作出批評。

同樣在美國進行備戰的拜仁，尼高士文在與華盛頓聯隊友賽前表示：「他們獲得了很多新球員，不只是羅拔（利雲杜夫斯基）。我真的不知是如何做到的，這是世上唯一一支球會買人不需要用錢，這是如何的不可思義及瘋狂。」

巴塞今夏雖然免費獲得基斯爾（Franck Kessie）及基斯甸臣（Andreas Christensen），但拉芬夏及利雲杜夫斯基皆需要付出大額的轉會費，而球會據報仍可獲得銀行的支持。至於球會雖然希望出售法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）以籌措資金，但卻仍未成事，而隊中的多位新加盟球員，仍有機會因為薪酬限制而不能在註冊。

迪歷特落實加盟拜仁

另外，拜仁就已落實簽入意甲祖雲達斯的守將馬菲斯迪歷特（Matthijs De Ligt）。迪歷特與拜仁簽約3年，據報轉會費6,700萬歐元（約5.38億港元），另加1,000萬歐元的附加條件。