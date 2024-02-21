德甲｜拜仁慕尼黑宣布杜曹季尾離任　傳將與利物浦爭沙比阿朗素

近況低迷的德甲班霸拜仁慕尼黑，在周三（21日）落實主帥的杜曹（Thomas Tuchel）會在季尾離任。球會總裁迪辛（Jan-Christian Dreesen）在聲明表示，與杜曹進行了一次開放及良好的對話而決定在季尾才解除合約。而拜仁目前在聯賽落後利華古遜8分，爭取聯賽冠軍形勢渺茫，在歐聯16強的首回合亦因為不敵拉素而落後。據報拜仁有意在季尾招請競爭對手利華古遜主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）執教。
拜仁在前一周聯賽先負利華古遜0:3，之後歐聯再負拉素0:1，之後上周聯賽再不敵聯賽中游的波琴，球隊9日3負引起球迷的不滿。迪辛雖然在賽後力挺杜曹，稱杜曹今周仍會是拜仁的主帥，不過似乎還是抵不住壓力。早前已有傳拜仁計劃邀請前曼聯主帥的蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）暫代杜曹，不過在今日，拜仁確定與杜曹至季尾才「分手」。
拜仁球員內部分裂
迪辛在聲明表示，與杜曹進行了開放而良好的對話，又表示會在下一季與新教練就球會的問題作檢討，不過此前仍會以在德甲及歐聯爭取最大可能為目標。然而傳媒報道，球會近期的不振讓拜仁隊內出現分裂，當中至少6名球員表示對杜曹的不滿，據報包括前鋒的湯馬士梅拿（Thomas Muller），其餘被傳的球員分別有甘美治（Joshua Kimmich）、哥列斯卡（Leon Goretzka）、馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）、泰爾（Mathys Tel）及基拿比（Serge Gnabry），而杜曹亦有包括射手哈利卡尼（Harry Kane）在內的「英超幫」支持，其餘還包括利萊辛尼（Leroy Sane）、艾歷迪亞（Eric Dier）及穆斯亞拿（Jamal Musiala）。
根據外國傳媒指，拜仁有意邀請今季帶領利華古遜在各項賽事已保持超過30場不敗的沙比阿朗素，出任下季的主帥。然而沙比與利華古遜合約至2026年夏天，意味拜仁也將要為沙比支付違約金。不過除了拜仁之外，沙比球員時代的球會利物浦，因為主帥高普（Jurgen Klopp）也在季後離隊而同樣有意請沙比執教。