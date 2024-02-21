德甲｜拜仁慕尼黑宣布杜曹季尾離任　傳將與利物浦爭沙比阿朗素

近況低迷的德甲班霸拜仁慕尼黑，在周三（21日）落實主帥的杜曹（Thomas Tuchel）會在季尾離任。球會總裁迪辛（Jan-Christian Dreesen）在聲明表示，與杜曹進行了一次開放及良好的對話而決定在季尾才解除合約。而拜仁目前在聯賽落後利華古遜8分，爭取聯賽冠軍形勢渺茫，在歐聯16強的首回合亦因為不敵拉素而落後。據報拜仁有意在季尾招請競爭對手利華古遜主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）執教。

拜仁在前一周聯賽先負利華古遜0:3，之後歐聯再負拉素0:1，之後上周聯賽再不敵聯賽中游的波琴，球隊9日3負引起球迷的不滿。迪辛雖然在賽後力挺杜曹，稱杜曹今周仍會是拜仁的主帥，不過似乎還是抵不住壓力。早前已有傳拜仁計劃邀請前曼聯主帥的蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）暫代杜曹，不過在今日，拜仁確定與杜曹至季尾才「分手」。