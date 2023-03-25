德甲︱拜仁突然換帥　尼高士文落鑊杜曹接棒

拜仁慕尼黑周五（24日）宣佈，辭退執教不足2季的尼高士文（Julian Nagelsmann），由杜曹（Thomas Tuchel）接手。拜仁慕尼黑在聲明中表示，CEO簡尼和體育總監沙歷咸美錫（Hasan Salihamidzic），經過與會長漢尼斯（Uli Hoeneß）協商後，決定辭退尼高士文。據知，尼高士文縮短度假行程於周五回到德國，與拜仁高層會面了61分鐘。



繼任者將是前車路士主帥杜曹，後者簽約至2025年6月30日的合約，於下周一（27日）首次監督操練。不過，尼高士文不愁沒有工開，盛傳熱刺希望立即聘用這位德國籍少帥，以取代失去民心的干地。



35歲的尼高士文上季帶領拜仁在德甲稱王，但今季整體表現不穩定，於聯賽暫列次席，在歐聯則8戰全勝殺入8強。他入主至今領軍84場，取得60勝14和10負，勝率為71.4%。