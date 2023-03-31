德甲｜杜曹領軍「地標倒戈」 拜仁迎擊多蒙特搶榜首

杜曹點兵，誓搶榜首！德甲爭霸戰季尾越演越烈，早前失落榜首的班霸拜仁慕尼黑，國際賽空檔易帥，改由杜曹領軍；新帥明晚即要在安聯主場迎擊新「一哥」多蒙特(2/4 00:30)，誓要贏波搶回榜首位置，打響頭炮，倒戈前效球會，一樣冇面俾。

拜仁慕尼黑上輪聯賽受挫利華古遜，被強勢的多蒙特趕過，落後1分退居次席；為免力爭本屆三冠王，包括德甲11連霸大業有閃失，即炒與高層不和的少帥拿高斯文，聘用前多蒙特主帥、並助車路士在兩年前捧走歐聯的名帥杜曹任教。49歲的德國人杜曹賽前說：「沒有事情的挑戰性，大得過我領軍拜仁首戰要對多蒙特，這是德國足球的超級大戰，尤其是兩軍目前在聯賽榜所處形勢。」拜仁在歐聯及德國盃俱已躋身8強。

杜曹在本周初已帶領拜仁操練，一眾國腳包括守將馬菲斯迪歷特、戴利白蘭特、烏柏美卡奴及班捷文柏華特；中前場京士利高文、基拿比，以及在國際賽有入波的「非洲天王」沙迪奧文尼已平安歸隊，只有德國國腳哥列斯卡及球會聯賽首席射手穆斯亞拿，因傷上陣成疑。新帥效應，加上拜仁對上8屆聯賽主場全勝多蒙特，今場當然可以看高一線。

