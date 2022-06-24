德甲︱法蘭克福奧地利中堅29歲掛靴　捲極右民族主義爭議

上月才協助德國球會法蘭克福，贏得球會42年來首個歐洲賽冠軍。不過，隊中的29歲守將軒迪列加（Martin Hinteregger），卻宣布退役。雖然球員指自己感覺表現不穩，嫌倦比賽，但他在早前才捲入政治爭議，被指與極右的新納粹主義政黨合作。

29歲的軒迪列加今季為法蘭克福在德甲上陣27場，在上月的歐霸盃決賽，也是球隊的正選中堅，只是開賽8分鐘就受傷被換出。軒迪列加在自己的退役聲明表示：「在去年的秋天的時候，我就開始思考在季後結束球員生涯。我曾經有一個很困難的運動階段，我在場上的表現很不穩。我很熱烈慶祝歐霸盃的錦標，因為我已經知道這會是我與這個視為為第二故鄉的城市的那些很好的球迷，最後的一個勝利派對。」

與極右生意夥伴合作惹爭議

軒迪列加早前才捲入政治的爭議，原因是他在奧地利的故鄉舉辦一個青年賽事，賽事由他與其生意夥伴合作主辦。然而他的生意夥伴，卻是奧地利極右民族主義政客，更被指曾參與德國新納粹組織，以及支持奧地利極右民族主義運動。有關的運動主張反對全球化、反資本主義、反對奧地利與北約合作以及反對對俄羅斯制裁等。

軒迪列加早前表示：「這是很難以置信，一個不明的人物可以對我說這些事。」他指自己舉辦比賽的目的只是為向自己童年時的球迷、支持者等作感謝，他自己只是想舉辦一項比賽而別無其他，而因為有關的爭議，令軒迪列加最終要與其生意夥伴割席。他指：「在我職業生涯中或是私下，在全世界都有很多朋友，而很清楚是我對我是右翼的指控並不認同，我會繼續反對任何形式的歧視。」法蘭克福的球迷就表示，他們仍然歡迎軒迪列加。