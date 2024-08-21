德甲｜球季前瞻 拜仁利華勢二龍爭珠

歐洲5大聯賽，德甲最遲開季，本周五深夜響鑼，新王者利華古遜好整以暇；上屆被終止11連霸的拜仁慕尼黑，易帥兼擴軍圖強，新舊勢力短兵相接，今屆二龍爭珠格局。 上季正式全季教利華古遜的西班牙中場名將沙比阿朗素(Xabi Alonso)，領軍升呢能力火速向上，球隊聯賽提早5輪封王，拋甩次席史特加17分之多；全季鬥至尾二一仗的歐霸決賽才失手，51場不敗紀錄告終，但之後贏德盃補數，成為史上第5支國內雙料冠軍。球隊最強是培養出無窮鬥心，落後下永不言敗，三線實力平均，西班牙守將阿歷斯基莫度(Grimaldo)、德國中場新星科利安華迪斯(Wirtz)，以及尼日利亞箭頭邦尼菲斯(Boniface)，聯賽俱有雙位數字入球，得分點多，防不勝防。

德甲或者其他歐洲頂級聯賽沒有兩樣，神奇球隊被睇通戰術或主力他投，翌季回塘居多；但難得這支「紅黑兵團」今夏竟然未被挖角，更增添法甲雷恩翼鋒馬田泰利亞(Terrier)、西甲基羅納中場阿歷斯加西亞(Alex Garica)，上周德超盃再顯反勝力量，今屆最大挑戰或是要升呢兼踢歐聯。

高柏尼掌帥印續增英超兵 拜仁一向壟斷德甲，上季竟三大皆空，今夏大膽起用上屆率英超般尼降班的比利時名將高柏尼(Kompany)為主帥，買人續英超化；重金簽水晶宮中場米高奧利斯(Olise)及富咸祖奧柏連拿(Palhinha)，加上上屆加盟即奪德甲神射手的哈利卡尼(Harry Kane)，聯同鋼門紐亞(Neuer)、中場甘美治(Kimmich)、進攻好手穆斯亞拿(Musiala)及京士利高文(Kingsley Coman)等舊將，陣容鼎盛，今屆仍是奪標大熱，除非高柏尼的領軍功力出問題。

其餘實力分子，多蒙特變動極大，新帥紐尼沙軒領軍能力受考驗，撬走賀芬咸前鋒麥斯比亞(Beier)及史特加射手施奴古拉斯(Guirassy)，但未知能否擦出火花，返回三甲是不錯收穫。史特加星散又要兼顧歐聯，跟失去西班牙猛將丹尼爾奧莫(Olmo)的RB萊比錫，只是搗亂分子。兩支升班馬聖保利及基爾充滿新鮮感，可惜上屆德乙冠軍聖保利被英超白禮頓，撬走少帥法比安賀斯拿(Hurzeler)外，首席射手馬素赫圖(Hartel)今夏離隊轉戰美職；而史上首次參戰德甲的基爾，要再靠上屆保持15場德乙不失球的門將添蒙韋恩拿(Weiner)保住後方，免做升降機。