德甲王者，始終是拜仁慕尼黑！今季歷盡艱辛，陷入三大皆空的絕望邊緣之際，拜仁慕尼黑在德甲煞科日，神奇在89分鐘由後備出場的德國中場穆斯亞拿絕殺科隆，最終憑得失球差較佳，壓過同和波失分的多蒙特，衛冕德甲冠軍兼創11連霸。 雙雄在煞科日的爭霸過程如過山車，賽前落後多蒙特2分的拜仁，最終憑出場僅數分鐘的穆斯亞拿，在89分鐘禁區外抽入靚波，作客以2比1打敗科隆。相反今仗「贏波封王」的多蒙特在主場面對中游分子緬恩斯大失水準，先落後兩球，最終只能在補時最後一刻逼和對手2比2，與拜仁34戰同得71分，並因得失球差不及對手，將德甲冠軍盾牌拱手讓拜仁。

20歲的德國國家隊主力穆斯亞拿談及入波說：「這是美妙的時刻，我沒想太多，只是慶祝，要花一分鐘後才能定神；我知道要付出一切，我們無所足懼。」老將湯馬士梅拿說：「當查馬(穆斯亞拿)入波時，令你全身震動，非常特別。」他續說：「關心德國足球的人都肯定不認為我們應該奪冠，這點我可以理解。我們下半季場內場外都混亂，但捧盃一刻對我們仍是很了不起的事情。」 8周前接手帥印的杜曹，季內已失落德盃及歐聯，最終首嘗封王德甲滋味，他賽稱感受是「難以形容」，但對他及教練團隊意義重大。拜仁今戰賽後高層大地震，宣布解僱兩大名宿、CEO簡尼及體育總監沙利咸美錫，簡尼並在社交媒體IG表示，自己賽前已被禁止隨軍往科隆。