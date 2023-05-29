德甲｜簡尼沙利咸美錫落鑊 拜仁神奇11連霸

德甲王者，始終是拜仁慕尼黑！今季歷盡艱辛，陷入三大皆空的絕望邊緣之際，拜仁慕尼黑在德甲煞科日，神奇在89分鐘由後備出場的德國中場穆斯亞拿絕殺科隆，最終憑得失球差較佳，壓過同和波失分的多蒙特，衛冕德甲冠軍兼創11連霸。
雙雄在煞科日的爭霸過程如過山車，賽前落後多蒙特2分的拜仁，最終憑出場僅數分鐘的穆斯亞拿，在89分鐘禁區外抽入靚波，作客以2比1打敗科隆。相反今仗「贏波封王」的多蒙特在主場面對中游分子緬恩斯大失水準，先落後兩球，最終只能在補時最後一刻逼和對手2比2，與拜仁34戰同得71分，並因得失球差不及對手，將德甲冠軍盾牌拱手讓拜仁。
20歲的德國國家隊主力穆斯亞拿談及入波說：「這是美妙的時刻，我沒想太多，只是慶祝，要花一分鐘後才能定神；我知道要付出一切，我們無所足懼。」老將湯馬士梅拿說：「當查馬(穆斯亞拿)入波時，令你全身震動，非常特別。」他續說：「關心德國足球的人都肯定不認為我們應該奪冠，這點我可以理解。我們下半季場內場外都混亂，但捧盃一刻對我們仍是很了不起的事情。」
8周前接手帥印的杜曹，季內已失落德盃及歐聯，最終首嘗封王德甲滋味，他賽稱感受是「難以形容」，但對他及教練團隊意義重大。拜仁今戰賽後高層大地震，宣布解僱兩大名宿、CEO簡尼及體育總監沙利咸美錫，簡尼並在社交媒體IG表示，自己賽前已被禁止隨軍往科隆。
蜜蜂兵團老將心傷
拜仁在科隆主場封王，由世盃後一直養傷的拜仁隊長紐亞，高舉冠軍盾牌，跟隊友及作客球迷瘋狂慶祝，但在多蒙特西法倫球場的完場笛響起，代表「蜜蜂兵團」宿命難違，在今屆爭霸路上4度居榜首，皆在翌仗即失分被拜仁趕上，終無法打破連續11屆無法奪標的命運。
中場大將馬高列奧斯灑下男兒淚，中堅老大哥曉姆斯表示要數天時間才能平復心情，而教練泰錫賽後站在球隊著名的yellow wall前痛哭，但球迷沒有責備，反而大聲叫喊教練的名字，場面感人。