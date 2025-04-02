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體育
2025-04-02 10:42:00

德甲｜聖保利以食晚飯送簽名波衫獲球迷眾籌2億　收購主場逾半股權

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德甲｜聖保利以食晚飯送簽名波衫獲球迷眾籌2億　收購主場逾半股權。（資料圖片）

德甲｜聖保利以食晚飯送簽名波衫獲球迷眾籌2億　收購主場逾半股權。（資料圖片）

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潮流興眾籌，德甲球會聖保利（St. Pauli）成立德國球壇首個球迷合作社模式，向球迷眾籌到2,700萬歐元（超過2.27億港元），取得球會主場米勒門球場（Millerntor-Stadion）逾半股權。

超過2.1萬人加入合作社

聖保利表示，經歷近五個月的認購期後，超過21,000人加入這個籌資合作社，並於最後一晚接近午夜時分，出現大量球迷踴躍參與認購，場面熱烈。

每名參與者以每股850歐元認購股份，其中100歐元為行政費用及捐款。購買股份者可參加抽獎，獎品包括與隊長艾雲（Jackson Irvine）共進晚餐、VIP觀賽套票、簽名波衫等。

聖保利隊長艾雲（Jackson Irvine）成為吉祥物，抽到獎球迷可以與他食晚飯。 聖保利現時27戰25分，只比尾三的海登咸多3分。 聖保利現處德甲第15名，仍有護級壓力。

聖保利商務總監Wilken Engelbracht表示：「合作社的成立，為球會開啟新可能。收購球場過半股權後，球會可以比原定計劃更快減輕財務負擔。」

合作社董事會仍需處理剩餘訂單及核實數據，然後正式完成對球場的股權收購。整個認購階段的最終結果及後續步驟，將於5月向會員公布，合作社首次會員大會預定於6月舉行。

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聖保利於上季以德乙冠軍身份升班重返德甲，目前在聯賽排第15， 在尚餘7輪情況下，多降班區3分。聖保利球會主席Oke Göttlich說：「我們希望利用今次眾籌的氣勢，邁向下一個目標 —— 成功護級，穩住德甲席位。」

唔知香港球會，有冇得諗呢？

原文刊登於 Yahoo 體育

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