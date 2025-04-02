德甲｜聖保利以食晚飯送簽名波衫獲球迷眾籌2億　收購主場逾半股權

潮流興眾籌，德甲球會聖保利（St. Pauli）成立德國球壇首個球迷合作社模式，向球迷眾籌到2,700萬歐元（超過2.27億港元），取得球會主場米勒門球場（Millerntor-Stadion）逾半股權。 超過2.1萬人加入合作社 聖保利表示，經歷近五個月的認購期後，超過21,000人加入這個籌資合作社，並於最後一晚接近午夜時分，出現大量球迷踴躍參與認購，場面熱烈。 每名參與者以每股850歐元認購股份，其中100歐元為行政費用及捐款。購買股份者可參加抽獎，獎品包括與隊長艾雲（Jackson Irvine）共進晚餐、VIP觀賽套票、簽名波衫等。

聖保利商務總監Wilken Engelbracht表示：「合作社的成立，為球會開啟新可能。收購球場過半股權後，球會可以比原定計劃更快減輕財務負擔。」 合作社董事會仍需處理剩餘訂單及核實數據，然後正式完成對球場的股權收購。整個認購階段的最終結果及後續步驟，將於5月向會員公布，合作社首次會員大會預定於6月舉行。