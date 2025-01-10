德甲｜重開雙雄打頭陣 多蒙特搶分「大」戰利華古遜

歇冬後，德甲今晚重燃戰火，由「主場王」多蒙特，在新年首戰迎擊休季戰前大勇的衛冕之師利華古遜。兩軍旗鼓相當，火力不缺，追分心切；今場足智彩開出入球中位數[3/3.5]球，先取「大」盤。(球賽編號FB5943，1月11日03:30開賽)

「蜜蜂兵團」多蒙特歇冬前聯賽作客鬥禾夫斯堡，由快馬當耶爾馬倫(Donyell Malen)先開紀錄，前鋒麥斯比亞(Max Beier)、好波之人祖利安白蘭特(Julian Brandt)各自交出1入波1助攻，半場已3球領先對手；最終雖被對手追回一球，兼有右閘柏斯高哥斯(Pascal Gross)領紅牌，仍以3比1勝出，結束4場不勝走勢。

球隊半季表現相當反覆，暫排聯賽第6位，而祖利安白蘭特當時賽後說：「我們要繼續學習、成長，這是一個進程，某些時候總會到來。」球隊其實暫時是本屆德甲主場王，開季8戰主場聯賽6勝2和不敗入20球；相反聯賽作客只嘗一勝入8球。下半季要追分，今夜由英格蘭攻中傑廷斯(Gitteens)、跟祖利安白蘭特、麥斯比亞及畿內亞箭頭古拉斯(Guirassy)合力攻堅，必好好「招呼」衛冕的利華古遜。