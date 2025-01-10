德甲｜重開雙雄打頭陣 多蒙特搶分「大」戰利華古遜

歇冬後，德甲今晚重燃戰火，由「主場王」多蒙特，在新年首戰迎擊休季戰前大勇的衛冕之師利華古遜。兩軍旗鼓相當，火力不缺，追分心切；今場足智彩開出入球中位數[3/3.5]球，先取「大」盤。(球賽編號FB5943，1月11日03:30開賽)
「蜜蜂兵團」多蒙特歇冬前聯賽作客鬥禾夫斯堡，由快馬當耶爾馬倫(Donyell Malen)先開紀錄，前鋒麥斯比亞(Max Beier)、好波之人祖利安白蘭特(Julian Brandt)各自交出1入波1助攻，半場已3球領先對手；最終雖被對手追回一球，兼有右閘柏斯高哥斯(Pascal Gross)領紅牌，仍以3比1勝出，結束4場不勝走勢。
球隊半季表現相當反覆，暫排聯賽第6位，而祖利安白蘭特當時賽後說：「我們要繼續學習、成長，這是一個進程，某些時候總會到來。」球隊其實暫時是本屆德甲主場王，開季8戰主場聯賽6勝2和不敗入20球；相反聯賽作客只嘗一勝入8球。下半季要追分，今夜由英格蘭攻中傑廷斯(Gitteens)、跟祖利安白蘭特、麥斯比亞及畿內亞箭頭古拉斯(Guirassy)合力攻堅，必好好「招呼」衛冕的利華古遜。
利華古遜回勇
利華古遜去年年尾全面回勇，上仗聯賽主場5比1狂數弗賴堡，聯賽5連勝；射手柏德列舒希克(Patrik Schick)大發神威，個人大四喜，「德國新希望」科利安華迪斯(Florian Wirtz)雖曾射失12碼，但亦交出1入波2助攻。球隊暫時落後榜首拜仁慕尼黑4分排第2；而計本季15戰後已失13分，比上季全季已多失1分，要成功衛冕，今年要急起追分。
主帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)當時賽後說：「我們新一年要繼續進攻，並有巨大野心以達成重大目標，一起得到更多。」球隊計開季7場聯賽作客取4勝3和入18球，雖然尼日利亞射手邦尼菲斯(Boniface)因傷上陣成疑，但捷克好手柏德列舒希克(Patrik Schick)腳風回來；加上科利安華迪斯及尼敦泰拿(Nathan Tella)從後支援，中場老大哥格列沙加(Granit Xhaka)應可克服傷患，坐鎮中場，實力完整。今場前列大戰精彩可期，有望以入球騷，賀新季德甲重開。
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